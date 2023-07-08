專訪／曾家輝投入選秀！興農牛迷搖身成為昔日主場終結者(影音)

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年20歲的曾家輝來自台中，高中前只參加社團性質棒球隊，直到加入新社高中才開始接受科班訓練，並非是一路從傳統強權學校成長的球員，他坦言高中畢業時就曾想過要參加選秀，但當時自知尚未準備好，決定再給自己兩年時間準備選秀，因而升學加入台灣體大。
沒有選擇在高中畢業就挑戰職業舞台，曾家輝認為大學這兩年在心態及球技方面都有很大成長，尤其心理層面，不再像高中時容易毛躁，「現在知道要用什麼心態面對每個打席，專注完成每一次投球，不會過於浮躁。」
入選U23培訓隊讓他在心理層面更上層樓，曾家輝說；「剛去的時候急於表現，太急反而連原本擅長的東西也都沒做好，教練跟我說了很多，讓我心態慢慢轉變，獲得突破。」
曾家輝是台灣體大主力投手，大專時期多作為終結者，常在關鍵時刻登板後援、拆炸彈，他在2022年春聯繳出22局、防禦率0.82成績拿下投手獎第九名，並在同年U23世界盃投出最快球速146公里，2023年大專聯賽更以防禦率0.635拿下公開組一級投手獎。
曾家輝自評變化球及控球能力是最大優勢，「我原本變化球不多，但上了大學因為整體打者層級升級，讓我覺得要更多變化球去搭配我的直球，才能更好解決打者。」他也自信表示：「我最擅長的就是滑球，我練滿久的，從一開始就練那顆，所以在積極進攻和三振對決時用那顆滑球會讓我比較有信心。」
回憶兒時曾家輝曾是興農牛球迷，「小時候因為家人都很喜歡興農牛，常帶我到當時的主場台體大棒球場看球，大學走進台體大球場的時候也會覺得，過去所嚮往之處現在成為每天都會踏進來的地方，讓我有動力更努力，也會督促自己要做得更好去銜接上職棒層級。」
大學兩年成績與經驗讓曾家輝成為各球隊關注的投手之一，他表示若能成功跨進職棒大門，希望能早日上一軍，目標放眼站穩一軍擁有舞台。