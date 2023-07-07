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夏日危肌／皮膚癢不停、香港腳好尷尬　如何應對夏季4大問題？

夏日危肌／皮膚癢不停、香港腳好尷尬　如何應對夏季4大問題？
夏日危肌／皮膚癢不停、香港腳好尷尬　如何應對夏季4大問題？

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】皮膚是人體最大的器官，進入高溫潮濕的夏季，小心許多皮膚病症找上門！林口台北長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，國人夏季常出現4大類皮膚病，包括濕疹與異位性皮膚炎加劇、青春痘與粉刺變嚴重、蚊蟲叮咬導致過敏、黴菌感染，建議民眾做好日常保養預防，病情嚴重應就醫尋求協助，才能應對危「肌」，打造健康皮膚。

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一、濕疹與異位性皮膚炎加劇

異位性皮膚炎是一個慢性、覆發性、高度搔癢的皮膚發炎疾病，世界上約有10～20％的兒童患有異位性皮膚炎，在台灣的盛行率約8～10％[i]。濕疹與異位性皮炎屬於頑固難治的皮膚疾病，夏日氣候高溫炎熱，不僅容易引發濕疹，異位性皮膚炎也會變嚴重，皮膚搔癢難耐，對於患者來說相當難熬。

黃毓惠建議，若民眾原本就有濕疹或異位性皮膚炎，只要穩定治療、定期追蹤便無大礙，若病情有改變，須請醫師調整用藥。面對夏天易汗流浹背，建議民眾避免流汗，或是流汗之後趕快擦乾，以穩定皮膚狀況。

濕疹輕微者可使用物理性防曬乳（如氧化鋅），成分單純不易過敏，而且可以反射紫外線，有助於避免曬傷；濕疹嚴重的話因塗擦防曬乳恐影響膚況，建議使用物理遮蔽例如使用長袖外套，帽子或陽傘等方式來防曬。

二、青春痘與粉刺變嚴重

根據研究指出，氣溫每升高1度，油脂分泌排油量就會增加10%，進而讓青春痘與粉刺變嚴重。想要避免痘痘與粉刺肆虐，可以擦果酸、A酸、杜鵑花酸等等的酸性成份的產品來減少粉刺，但若出現發炎性青春痘，就需要服藥來改善，以免症狀惡化。

三、蚊蟲叮咬導致過敏

暑假全家大小到戶外踏青露營，若沒做好防蚊措施，當心變成「人體捕蚊燈」！被蚊蟲叮咬會導致過敏反應增多，外出時最好穿著長袖、長褲或使用防蚊液。尤其小朋友皮膚細嫩，嚴重過敏不僅冒出一大堆包，而且癢感難耐抓個不停，建議及早處理以避免抓破皮引發感染。

四、黴菌感染－香港腳與體癬

夏季高溫潮濕，是黴菌最愛的窩，黴菌感染常見的病症例如香港腳和體癬，又臭又癢好尷尬！醫師建議，下雨時盡快把腳擦乾，別讓足部長時間處於潮濕狀態，以免黴菌滋生滲透，同時使用抗黴菌用藥、穿著純棉可吸汗的襪子，都有助於改善香港腳，踏出清爽步伐。

 
[i] https://www.cgmh.org.tw/cgmn/category.asp?id_seq=0903035



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58381

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