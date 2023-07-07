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德州少年失蹤8年案情大逆轉！竟一直與母同住　冒出更多疑點待查

▲美國德州一位名叫法里亞斯（Rudy Farias）的男子在2015年時失蹤，當時他年僅17歲，而法里亞斯在今年7月1日被人發現，更詭異的是，過去8年來他其實一直與母親同住在家裡，但母親卻謊稱他失蹤。（圖／翻攝自德州失蹤人口協尋中心）
▲美國德州一位名叫法里亞斯（Rudy Farias）的男子在2015年時失蹤，當時他年僅17歲，而法里亞斯在今年7月1日被人發現，更詭異的是，過去8年來他其實一直與母親同住在家裡，但母親卻謊稱他失蹤。（圖／翻攝自德州失蹤人口協尋中心）

記者倪浩軒/綜合報導

美國德州一位名叫法里亞斯（Rudy Farias）的男子在2015年時失蹤，當時他年僅17歲，家人表示法里亞斯出門遛狗後音信全無，而這一失蹤就是8年，直到今年7月1日法里亞斯被人發現，但案情卻出現大逆轉，警方發現法里亞斯過去8年一直與母親同住，但為何法里亞斯的母親8年來始終聲稱自己兒子失蹤？隨著法里亞斯現身，冒出了更多疑竇。

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綜合外媒報導，法里亞斯於今年7月1日被發現倒臥在一家教堂門口，當時他臉上身上有瘀傷和割傷且意識不清，路人見狀立即報警，警方到場後發現他正是被列為失蹤人口已經8年的法里亞斯。

但案情卻在這裡出現詭異的轉彎，許多當地的居民困惑表示，經常看見法里亞斯在社區出沒，從不知道他竟然是失蹤人口。警方深入調查後發現，原來法里亞斯過去8年來一直與母親同住，但母親卻始終聲稱自己兒子失蹤。而警方多次前往家中查訪時，也曾遇到過法里亞斯，但法里亞斯的媽媽謊稱他是自己的侄子，並用假名欺騙警察，而警察也萬萬沒想到，報案失蹤的少年，一直就在家中未曾離開。

當地的一位社會人士奎內爾（Quanell  X）與幾位私家偵探指控法里亞斯的媽媽，對外謊稱兒子失蹤，就是為了把他藏在家中虐待，更指控法里亞斯媽媽的不當行為包括了性方面的虐待。

當地警察局長芬那（Troy Finner）則否認了這些指控，強調對於本案的調查仍在進行中，但目前並未發現法里亞斯有遭受虐待的跡象，且檢方也沒有打算要追究法里亞斯母親謊報兒子失蹤的行為。

不過警方仍沒有解釋，到底為什麼法里亞斯的母親8年來對外謊稱兒子失蹤，法里亞斯的阿姨們也出面質疑，認為警方沒有向外界說明全部的事實。全案疑點重重，只能等待警方進一步調查釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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