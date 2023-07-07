德州少年失蹤8年案情大逆轉！竟一直與母同住　冒出更多疑點待查

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但案情卻在這裡出現詭異的轉彎，許多當地的居民困惑表示，經常看見法里亞斯在社區出沒，從不知道他竟然是失蹤人口。警方深入調查後發現，原來法里亞斯過去8年來一直與母親同住，但母親卻始終聲稱自己兒子失蹤。而警方多次前往家中查訪時，也曾遇到過法里亞斯，但法里亞斯的媽媽謊稱他是自己的侄子，並用假名欺騙警察，而警察也萬萬沒想到，報案失蹤的少年，一直就在家中未曾離開。
當地的一位社會人士奎內爾（Quanell X）與幾位私家偵探指控法里亞斯的媽媽，對外謊稱兒子失蹤，就是為了把他藏在家中虐待，更指控法里亞斯媽媽的不當行為包括了性方面的虐待。
當地警察局長芬那（Troy Finner）則否認了這些指控，強調對於本案的調查仍在進行中，但目前並未發現法里亞斯有遭受虐待的跡象，且檢方也沒有打算要追究法里亞斯母親謊報兒子失蹤的行為。
不過警方仍沒有解釋，到底為什麼法里亞斯的母親8年來對外謊稱兒子失蹤，法里亞斯的阿姨們也出面質疑，認為警方沒有向外界說明全部的事實。全案疑點重重，只能等待警方進一步調查釐清。
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