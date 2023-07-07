免錢的最貴 電視購物界南台灣一哥阿國談me too
演藝圈最近吹起一陣me too爆料風，南台灣電視購物一哥阿國也忍不住自爆曾有過被迷姊性騷的經驗。阿國從歌手出身，進入廣播界後擔任DJ，再轉戰紅包場、舞廳，最後回到電台主持購物節目，目前則進軍電視購物台。阿國指出，一路走來也碰到不少桃色陷阱，幸好都全身而退，但碰過一個不理性的瘋狂女粉絲，讓他印象深刻，心裡也留下陰影。
記者陳美嘉／高雄報導
阿國表示，該位女粉絲已經60歲，從他在廣播電台主持購物節目開始，就是死忠聽眾，剛開始會寫信或Call-in，互動也都很正常，但是從他轉換跑道到電視購物台發展以後，需和女主持人搭檔，女粉絲整個人行為就走樣了，每天傳手機簡訊，一開始惡言相向，用各種不堪的字眼罵他。甚至傳簡訊要他帶她去汽車旅館開房間，還將自己的裸照寄給給阿國，這一來可把阿國嚇壞了，從此對這位女歌迷敬而遠之。
想不到有一天阿國接到屏東地檢署寄來的傳票，他的名字赫然被列為被告，他前往應訊，才知道原來是該名女粉絲為了引起他的注意，竟然提告他所賣的保健品無效。阿國只好忍住性子跟檢察官解釋，事後檢察官還問他要不要反告對方騷擾。阿國還加碼自爆，自已過去在紅包場駐唱時，差點被一位體形龐大的資深秀場大姊大設計成緋聞男主角。
阿國說，針對這次的me too風波，有兩句至理名言說「不花錢的最貴」、「凡走過必留下痕跡」，很多事「紙包不住火」，爆發只是早晚的問題，也希望未來想朝藝能界發展的男女，在大染缸裡都能潔身自愛，出淤泥而不染，才對得起一路追隨的粉絲。