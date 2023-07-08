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變頻冷氣開26度他不信會涼！內行推「無敵省電吹法」：冷到蓋棉被

▲面臨酷暑，「變頻冷氣」可以說是家家戶戶都必須存在的家電！但是怎麼吹、吹幾度經常成為不少人討論的重點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲面臨酷暑，「變頻冷氣」可以說是家家戶戶都必須存在的家電！但是怎麼吹、吹幾度經常成為不少人討論的重點。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

小暑剛過，夏季酷熱的天氣才正要開始，整個暑假面臨38度以上的高溫應該是家常便飯的事情，然而面臨酷暑，「變頻冷氣」可以說是家家戶戶都必須存在的家電！但是怎麼吹、吹幾度經常成為不少人討論的重點。近日，就有網友討論「變頻冷氣應該開幾度才會涼？」貼文引起廣大迴響，不少人激推省電神吹法，表示晚上冷到還要蓋棉被才行！

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一名網友在PTT貼文指出「在台灣夏天真的是熱到爆，以前還安裝定頻冷氣的時候說要調到20度以下，才不會空轉耗電，但現在變頻冷氣說是要吹26度才是最省電跟舒服？開26度真的是現在多數人認同的溫度嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛贊同，表示26度、27度加上電風扇「絕對是省電又涼爽」，還有許多過來人提供撇步表示「冷氣開26度之後，在風口吹的地方放電風扇吹向自己，真的是冷到半夜要蓋棉被」、「冷氣26度、27度搭配電風扇吹自己真的就超級冷，目前吹過最無敵的吹法」。

▲電風扇如果定期清洗的話，搭配冷氣吹起來非常涼爽！（圖／記者張嘉哲攝）
▲電風扇如果定期清洗搭配冷氣26度、27度就能非常涼爽，加上擺放位置正確的話，晚上可是冷到要蓋棉被呢！（圖／記者張嘉哲攝）
事實上，過去台電每年都在宣導冷氣吹法，但還是有許多人都沒學習到！想要吹得省電又舒爽，不讓荷包哭泣的話，一定要牢記以下「夏天冷氣吹法秘訣」：

🟡白天出門前拉上窗簾把窗戶關好，有效隔熱降低室內溫度快速飆漲，冷氣效率也更好更省電！

🟡溫度設定為26至28度+開電風扇（循環扇）就很舒適，電風扇必須擺放在「冷氣出風口下方」

▲冷氣只要開26至28度，搭配「循環扇」就能讓室內涼感加倍，而其中的秘辛，就在於循環扇要「擺對位置」。（圖／台電電力粉絲團）
▲冷氣只要開26至28度，搭配「循環扇、電風扇」就能讓室內涼感加倍，而其中的秘辛，就在於要「擺對位置」。（圖／台電電力粉絲團）
🟡出風口記得要往上調整！冷氣才能散布均勻，且再搭配電扇、循環扇吹拂，降溫會更快

🟡每調高冷氣溫度1度，可以節省空調電力6％。

🟡夜間睡覺建議使用神級按鈕「舒眠模式」，整晚溫度會自動上升2度，節省空調電力12％

🟡冷氣千萬不要使用「除濕功能」，雖然除濕效果更好，但耗電量卻是翻倍。

▲▲能源局也做出詳細解釋「雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍，且冷氣模式本身已具備除濕效果，千萬別跟自己的荷包過不去！」（圖／能源局）
▲冷氣的「神級功能」以及「魔級功能」就在一線之隔！選對才能省電又舒適。（圖／能源局提供）

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