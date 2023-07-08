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小暑時節對應「心氣」與「脾胃」
小暑雖然不是夏天最熱的時節，但此時對應「心氣」與「脾胃」，如果是心血管不好的人，容易在這節氣出大問題。天氣炎熱時，血液必須把暑熱散掉，如果心臟無法負荷、心血管不夠力就無法散熱，會使人覺得虛弱、有氣無力之感。
這時患有心臟疾病的人容易出現心律變緩、胸悶氣短等症狀，要注意早睡早起、避免熬夜；氣血虛弱的人要適當喝點麥冬、西洋參、沙參、玉竹來益氣養陰除熱。
小暑養心需要「心平氣和」
廖子豪指出，小暑為熱浪之始，人容易感到心煩不安、疲倦乏力，這時養生就需要「心平氣和」。夏季為心所主，故需顧護心陽，平心靜氣，確保心臟機能的旺盛。
中醫本主張養生應「平」，即在任何情況之下都不過激、心平氣和。廖子豪進一步說明：「喜過則傷心，心傷則心跳神蕩，精神渙散，思想不能集中，甚則精神失常」。
廖子豪強調，除此之外，雖然還沒到最炎熱的時候，小暑時節也不要在強烈的陽光下待得太久，降低太陽曝曬過度對身體的傷害；出汗多時，要及時補充淡鹽水，以防止礦物質和水分的流失。
小暑養脾胃則「少冰冷、多保暖」
小暑是消化道疾病好發的時節，要注意脾胃調養。脾胃虛弱者應少喝冷飲、少吃生冷食物及注意腹部保暖；改掉飲食不節及偏食等不良習慣，一切應以適量為宜；多吃健脾益氣的食物，如淮山藥、薏苡仁、紫蘇、南瓜、冬瓜等。
廖子豪說明，小暑也是「三伏」中的「初伏」，中醫養生原則認為「春夏要養陽」，因此三伏天就是調整體質、增強陽氣的關鍵時刻，而許多中醫診所會搭配中藥敷貼、針灸，來強化養陽的療效。有三伏貼需求可尋求專業中醫師協助。
諮詢專家：佑昌馬光中醫診所中醫師 廖子豪
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 熱浪之始為「小暑」，最易心臟無力！中醫師提醒：只需 1 方法就能護心