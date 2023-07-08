中臺灣8縣市熱情迎賓 臺中國際機場歡樂送禮包

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包括台中市觀旅局長陳美秀等8縣市代表，今天齊聚臺中國際機場迎賓送禮包，禮包內隨機打包了代表各縣市特色的好物，例如融入臺中觀光意象的毛巾、新竹市知名花生醬、新竹縣東方美人茶包、繡有苗栗吉祥物的運動毛巾、彰化特色紡織毛巾及襪子、南投特色品茗杯對杯、雲林精美明信片組、嘉義市質感毛巾等，總數4000份，要讓旅客一入境就感受中臺灣人的好客熱情，留下美好印象。
陳美秀表示，即日起只要持外國護照入境的觀光客，可於入境當日，在臺中國際機場一樓入境大廳旅遊服務中心領取迎賓禮包(每袋隨機裝2個縣市選物)，自由行旅客掃描QR Code完成線上填寫基本資料，出示畫面即可免費領取一份迎賓禮包，團體則由導遊統一提供旅客名單拍照後領取，每人限領一次，禮包總數限量4,000份，數量有限，送完為止。
今日入境的越南籍旅客規劃遊程，涵括各縣市知名景點，有臺中歌劇院、彩虹眷村、三井購物廣場及南投日月潭、文武廟等。中臺灣還有許多國際知名景點，例如新竹都城隍廟及內灣老街、苗栗舊山線鐵道、彰化扇形車庫、雲林北港朝天宮及嘉義檜意森活村等，全是觀光客攻略中必遊夯點。
陳美秀表示，8縣市將持續彙集資源共同行銷中臺灣觀光亮點，積極與臺中國際機場、航空業者及旅行社進行洽談合作，期盼加速臺中國際機場運能復甦，創造更多國際觀光客來中臺灣的入境旅遊商機，帶領國際觀光客發掘與體驗中臺灣之美。