8成肥胖學童吃飯配3C　親子無共餐過胖風險恐增加3.7倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
學童飲食和體位的現況
- 2成以上一周至少喝4次飲料
- 近4成學童沒有每天吃蔬菜
- 6成以上學童沒有每天吃水果
- 24%學童體位過重或肥胖
台灣學童吃飯3大隱憂癌症關懷基金會於2022年針對台灣學童吃飯使用3C產品狀況及親子共餐狀況，向全台3至6年級小學生進行調查，調查地區遍及台北、新北、新竹、苗栗、台中、高雄、屏東等7大都市，蒐集近2萬4千份有效問卷。
- 近4成學童沒有每天吃蔬菜，6成以上學童沒有每天吃水果
- 近8成肥胖學童吃飯用3C產品
- 親子越少共餐，孩子越常吃飯配3C
周晉帝說明，根據多項研究顯示，吃飯時使用3C產品會影響體位，總熱量攝取也會增加10.5％。親子若無共餐習慣，過胖風險恐增加3.7倍，尤其以國中男童最明顯。
癌症關懷基金會執行長黃翠華建議，可以自製綠拿鐵取代市售含糖飲料，自製綠拿鐵以天然的蔬菜、水果及富含不飽和脂肪酸的堅果組成，不要濾渣，其中豐富的植化素、膳食纖維及多種維生素與礦物質，輕鬆一杯解決調查發現的三大問題，更有助於預防肥胖、慢性病及癌症，是適合全家大小都喝的飲品。
癌症關懷基金會董事長陳月卿強調，營養是預防疾病的根本方法，學習健康飲食知識更是每個人的責任，基金會長久以來透過小樂活食育推廣，深入全台國小，為學童健康觀念扎根，也舉辦給予成人的健康講座，透過互動式教學，讓民眾靈活運用所學之防癌飲食知識，更期待大家將所學帶進家庭，照顧全家人健康，創造無癌共好社會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58464
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw