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8成肥胖學童吃飯配3C　親子無共餐過胖風險恐增加3.7倍

8成肥胖學童吃飯配3C　親子無共餐過胖風險恐增加3.7倍
8成肥胖學童吃飯配3C　親子無共餐過胖風險恐增加3.7倍

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】多項研究顯示，親子共餐對孩童健康有預防肥胖、提升情緒管理能力、促進家庭和諧等好處。然而父母因工作忙碌或與小孩作息不同，能一同用餐的時間少之又少，即使有機會一起用餐，也可能各自沉迷於3C！癌症關懷基金會最新調查顯示，近8成肥胖學童吃飯時用3C產品，不僅常喝飲料，攝取蔬菜水果的比例也較低，成為健康隱憂。親子若無共餐習慣，過胖風險恐增加3.7倍，尤其以國中男童最明顯。

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學童飲食和體位的現況

  • 2成以上一周至少喝4次飲料
  • 近4成學童沒有每天吃蔬菜
  • 6成以上學童沒有每天吃水果
  • 24%學童體位過重或肥胖

台灣學童吃飯3大隱憂

癌症關懷基金會於2022年針對台灣學童吃飯使用3C產品狀況及親子共餐狀況，向全台3至6年級小學生進行調查，調查地區遍及台北、新北、新竹、苗栗、台中、高雄、屏東等7大都市，蒐集近2萬4千份有效問卷。

  • 近4成學童沒有每天吃蔬菜，6成以上學童沒有每天吃水果
天天吃蔬果應是基本，但即使有營養午餐為健康把關，仍有近4成學童沒有每天吃蔬菜，6成以上學童沒有每天吃水果，2成以上學童一週至少喝4次飲料，24%學童體位過重或肥胖，整體調查顯示，學童越常吃蔬果，則較少喝含糖飲料。

  • 近8成肥胖學童吃飯用3C產品
近8成肥胖學童吃飯用3C產品，而吃飯不用3C組別相較於有使用3C的組別，學童每天吃蔬菜的比例高10%，每天吃水果的比例高8%，常喝飲料（一週至少喝4次）的比例減少11%；整體調查顯示，吃飯用3C產品的學童，天天吃蔬菜水果比例較低，常喝飲料比例較高。

  • 親子越少共餐，孩子越常吃飯配3C
親子共餐頻率高的學童相較於共餐頻率低的組別，每日吃蔬果比例高10%，吃飯不用3C產品比例高8%，常喝飲料（一週至少喝4次）比例少11%，整體調查顯示，每週親子共餐次數越多，天天吃蔬果比例較高，學童較少喝含糖飲料，吃飯用3C情況也較少！

周晉帝說明，根據多項研究顯示，吃飯時使用3C產品會影響體位，總熱量攝取也會增加10.5％。親子若無共餐習慣，過胖風險恐增加3.7倍，尤其以國中男童最明顯。

癌症關懷基金會執行長黃翠華建議，可以自製綠拿鐵取代市售含糖飲料，自製綠拿鐵以天然的蔬菜、水果及富含不飽和脂肪酸的堅果組成，不要濾渣，其中豐富的植化素、膳食纖維及多種維生素與礦物質，輕鬆一杯解決調查發現的三大問題，更有助於預防肥胖、慢性病及癌症，是適合全家大小都喝的飲品。

癌症關懷基金會董事長陳月卿強調，營養是預防疾病的根本方法，學習健康飲食知識更是每個人的責任，基金會長久以來透過小樂活食育推廣，深入全台國小，為學童健康觀念扎根，也舉辦給予成人的健康講座，透過互動式教學，讓民眾靈活運用所學之防癌飲食知識，更期待大家將所學帶進家庭，照顧全家人健康，創造無癌共好社會。







資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58464

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