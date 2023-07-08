享受吃的樂趣　勉強吃不好吃的食物不會健康

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野生動物中沒有任何一種生物會像人類一樣調理食物，當然也不會精製或加工食物。因此，研究如何吃有益健康的人，其中就有人主張人類應停止食物加工，所有的食物都應採取生食。
但是我並不這樣認為。因為，覺得「幸福」是人類健康生活不可缺少的要素。對人類而言，飲食可以帶來莫大的喜悅，勉強吃不好吃的東西是不會健康的。
因此，新谷飲食健康法一方面主張學習自然，同時也強調享受吃的樂趣的重要性。
再次說明吃的方法：
- 植物性食物與動物性食物的比例為八五（～九○）比（一○～）一五
- 整體來區分，榖物（包括豆類）占五○％，蔬菜和水果占三五～四○％，動物占一○～一五％
- 占全體五○％的榖物最好選擇未精製者
- 動物性食物盡可能選擇魚類等比人類體溫低的動物
- 選擇未精製的新鮮食物，盡可能保持自然的狀態
- 盡可能不要攝取牛奶和乳製品（乳糖不耐症、過敏體質的人，以及不喜歡牛奶和乳製品的人更要完全避免）
- 避免人造奶油和油炸食物
- 充分咀嚼，勿暴飲暴食
若是想享受「美味」的樂趣，偶爾來客厚厚的牛排或喝上一杯並無妨。飲食對身體的影響是日積月累的，偶爾放鬆一下，其餘九五％的飲食則充分堅守健康原則，奇妙酵素依然可以維護我們的健康。
總之，最重要的就是一方面享受飲食樂趣，同時長期維持正確的飲食方式。
本文摘選自《【全球暢銷360萬本慶功版】不生病的生活：新谷飲食法，全美首席胃腸科醫師的健康秘訣》，如何出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58374
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