「Defense 守一波青春」開球 陳其邁邀學子參與戶外活動
為鼓勵青少年參與正當休閒活動，高雄市政府警察局少年警察隊今(8)日舉辦「Defense 守一波青春」3X3籃球賽，市長陳其邁除應邀開球也邁希望藉由運動賽事讓孩子們養成運動習慣、減少長時間使用3C產品及接觸網路上各類犯罪的機會。
記者郭凱杰／高雄報導
這次雄young盃「Defense~守一波青春」3X3籃球比賽，開幕表演除高、國中的少年們拚場，也特別邀請以高雄為據點的職業籃球隊「高雄鋼鐵人」共襄盛舉，讓孩子們近距離感受專業籃球員的風采。
賽程中也特別邀請「鋼鐵女神雅典娜」擔綱演出揭開序幕，職業啦啦隊果真不同凡響，精湛舞技火速炒熱球場氣氛，再加上球星出場與小球員們互相交流，現場的氛圍瞬間媲美職業籃球賽。
陳其邁表示，高雄市政府警察局舉辦青春專案3x3鬥牛賽，希望年輕朋友利用暑假期間多到戶外走走，避免沉溺網路世界不慎觸法或被害，要特別注意反毒品、反詐騙、避免求職陷阱等，放下3C手機，多到球場運動，到戶外走走，並注意自身安全與水分補充，高雄市暑假在愛河灣亦有許多水上活動，祝大家玩得愉快。
這次3X3籃球比賽參加對象為高中以及國中學生，由同學自行組隊報名參加，總計有110隊、400多名選手參加比賽。為增加孩子們的犯罪預防意識，警察局除了延續有關防毒、防詐及網路安全的相關隊名活動，也安排高雄鋼鐵人球星在現場與參賽隊伍進行犯罪預防宣導互動，針對兒少性隱私、性剝削、毒品、詐欺等青少年易觸法案件，藉由寓教於樂的方式讓青少年了解，同時也讓到場加油觀眾們一同了解犯罪預防的重要性。