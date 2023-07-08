MLB／明星賽前轟不停！勇士167轟創下大聯盟紀錄
美國職棒大聯盟(MLB)亞特蘭大勇士隊，今（8）日對戰坦帕灣光芒，靠著捕手Sean Murphy在4局上半的2分全壘打，以及老將投手Charlie Morton主投6.1局，飆出6次三振，被敲4支安打失1分的優質先發表現帶領下，最終以2:1擊敗坦帕灣光芒。這是勇士在過去30場比賽中取得的第26場勝利，而Sean Murphy今天這發全壘打，除了是自己本季第16支全壘打外，勇士隊全隊連續24場擊出全壘打，已打破隊史紀錄，勇士在這賽季也已經產出167支全壘打，創下大聯盟球團明星賽前最多轟的特殊紀錄。
實習記者練宗翰/綜合報導
光芒雖然在1局下半靠著Wander Franco擊出的陽春砲先馳得點，但在4局上半勇士捕手Sean Murphy在面對光芒王牌投手Tyler Glasnow第一球就出棒，敲出中外野方向的2分全壘打逆轉比數，最終勇士就以這支全壘打鎖定勝局。
勇士本季以167轟打破大聯盟在明星賽前最多全壘打紀錄，遙遙領先本季目前138轟的洛杉磯道奇有28轟之多。過去大聯盟最多團隊全壘打紀錄是由明尼蘇達雙城在2019年的307轟紀錄，如果勇士在這賽季接下來的比賽延續這樣的驚人火力，則本季的團隊全壘打數有望突破330轟，創造新的紀錄。