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眼乾與淚膜層有關！長時間使用 3C 加速眼乾發生
事實上，眼睛乾澀與淚膜脫離不了關係，眼睛淚膜的狀況因人而異，這會牽涉到用眼習慣與年齡，而淚膜層又分為三層，從外到內分別是脂質層、水層、粘液層，隱形眼鏡配戴於中間，水層的位置，當隱形眼鏡放置眼球內時，會將淚膜層拆成兩半，隨著時間的拉長，會導致脂質與水層厚度的減少，進而造成眼睛乾澀的問題產生。張驗光師提到，除了水層外，脂質層也是非常重要的，因為當脂質層分佈不均勻，也會造成水層的蒸發。
此外，眼乾與環境也密切相關。張驗光師指出，現代人長時間使用 3C 產品，加上隨著天氣越來越炎熱，紫外線也屢屢破表，無論是紫外線又或者藍光，都會對眼睛造成一定的傷害，像是藍光可以不受阻隔直達視網膜，而長時間使用智慧型產品，會降低眨眼的頻率，加上若又位處在空調下，也會讓淚膜層快速蒸發無法保護眼表，進而加速眼乾的情況發生。事實上，有項調查就指出，戴隱形眼鏡最常見的不適感，眼乾位居首位，發生率約 67.4%，其次為隱形眼鏡移位與異物感。
散光族選隱眼有撇步 是否有抗藍光、有油脂成分幫助保濕列考量
張驗光師認為，散光族在選擇隱形眼鏡時，應該要將鏡片透氧度與是否具有保濕功能、含有天然脂質成分納入考量，原因在於當淚層缺乏時，若鏡片能釋放出能夠修復淚膜的功能，能夠有助於淚膜的穩定、減少水分蒸發，就可以降低散光隱形眼鏡配戴者在眼乾上的困擾。
配戴隱眼首重清潔 降低過敏與刺激發生率
「在隱形眼鏡購買時，更重要的是度數與包裝有無損毀與有效日期的標示。」若是日拋務必當天使用完就拋棄，切勿重複使用，若是選用月拋或是年拋，隱形眼鏡清潔的部分就很重要，還是每天要卸下與做正確清潔。張驗光師建議，無論是日拋、月拋、年拋配戴與卸下之前，都一定要洗淨並擦乾後雙手，一方面要確保手部清潔，降低眼睛的過敏刺激與感染風險；另一方面是避免自來水中的細菌感染。
此外，保護眼睛也是相當重要的，事實上，國健署不斷在推動護眼 6 招式「遠離惡視力」，大人與小孩皆適用，包括：每日戶外活動 2-3 小時以上、未滿 2 歲避免看螢幕，2 歲以上每日不要超過 1 小時、用眼 30 分鐘，休息 10 分鐘，看書保持 35-45 公分距離與讀書光線要充足，坐姿要正確。
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文／林亞樺、圖／楊紹楚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 散光族隱眼該如何選？驗光師： 一定要注意這幾個因素！