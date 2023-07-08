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散光族隱眼該如何選？驗光師： 一定要注意這幾個因素！

散光族隱眼該如何選？驗光師： 一定要注意這幾個因素！
散光族隱眼該如何選？驗光師： 一定要注意這幾個因素！

Heho健康

根據世界衛生組織（WHO）的世界視力調查報告指出，全球近視人口高達 26 億人，報告中也提到，待在戶外時間大幅減少與生活方式的改變，導致使近視人口到了 2030 年恐增加至 33.6 億，在台灣，近視人口超過 1300 萬人，衛福部的資料也顯示，18 至 24 歲者每 100 人有 73 人近視、42 人散光，換句話說，國內的散光人口高達 754 萬人，幾乎每 2 人就有 1 人有散光問題，但卻僅有 30% 的人有進行矯正。

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對於愛美的散光族來說，若不想要戴眼鏡，許多人會以隱形眼鏡作為配戴的首選，驗光師張菡玶表示，散光者在購買隱形眼鏡時，需優先以符合近視、散光度數與眼球弧度的產品為考量，若標示具有抗藍光功能與保濕成分，也能納入評估中。曾有調查指出，散光隱形眼鏡配戴者眼乾的比例為 42%，非散光配戴者為 33%，對於散光族群來說配戴隱形眼鏡時更容易出現眼睛乾澀的問題。

眼乾與淚膜層有關！長時間使用 3C 加速眼乾發生

事實上，眼睛乾澀與淚膜脫離不了關係，眼睛淚膜的狀況因人而異，這會牽涉到用眼習慣與年齡，而淚膜層又分為三層，從外到內分別是脂質層、水層、粘液層，隱形眼鏡配戴於中間，水層的位置，當隱形眼鏡放置眼球內時，會將淚膜層拆成兩半，隨著時間的拉長，會導致脂質與水層厚度的減少，進而造成眼睛乾澀的問題產生。張驗光師提到，除了水層外，脂質層也是非常重要的，因為當脂質層分佈不均勻，也會造成水層的蒸發。



此外，眼乾與環境也密切相關。張驗光師指出，現代人長時間使用 3C 產品，加上隨著天氣越來越炎熱，紫外線也屢屢破表，無論是紫外線又或者藍光，都會對眼睛造成一定的傷害，像是藍光可以不受阻隔直達視網膜，而長時間使用智慧型產品，會降低眨眼的頻率，加上若又位處在空調下，也會讓淚膜層快速蒸發無法保護眼表，進而加速眼乾的情況發生。事實上，有項調查就指出，戴隱形眼鏡最常見的不適感，眼乾位居首位，發生率約 67.4%，其次為隱形眼鏡移位與異物感。

散光族選隱眼有撇步 是否有抗藍光、有油脂成分幫助保濕列考量

張驗光師認為，散光族在選擇隱形眼鏡時，應該要將鏡片透氧度與是否具有保濕功能、含有天然脂質成分納入考量，原因在於當淚層缺乏時，若鏡片能釋放出能夠修復淚膜的功能，能夠有助於淚膜的穩定、減少水分蒸發，就可以降低散光隱形眼鏡配戴者在眼乾上的困擾。

配戴隱眼首重清潔 降低過敏與刺激發生率



「在隱形眼鏡購買時，更重要的是度數與包裝有無損毀與有效日期的標示。」若是日拋務必當天使用完就拋棄，切勿重複使用，若是選用月拋或是年拋，隱形眼鏡清潔的部分就很重要，還是每天要卸下與做正確清潔。張驗光師建議，無論是日拋、月拋、年拋配戴與卸下之前，都一定要洗淨並擦乾後雙手，一方面要確保手部清潔，降低眼睛的過敏刺激與感染風險；另一方面是避免自來水中的細菌感染。

此外，保護眼睛也是相當重要的，事實上，國健署不斷在推動護眼 6 招式「遠離惡視力」，大人與小孩皆適用，包括：每日戶外活動 2-3 小時以上、未滿 2 歲避免看螢幕，2 歲以上每日不要超過 1 小時、用眼 30 分鐘，休息 10 分鐘，看書保持 35-45 公分距離與讀書光線要充足，坐姿要正確。

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文／林亞樺、圖／楊紹楚

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 散光族隱眼該如何選？驗光師： 一定要注意這幾個因素！

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