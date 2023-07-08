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花蓮慈濟醫院中醫部利丞鑫醫師表示，中醫理論中的「中暑」可以分成「陽暑」和「陰暑」。一般最常見的狀況是陽暑，因為在太陽底下或者氣溫高的地方停留太久，曝曬過多的日照，開始會有身熱汗多的症狀，而且隨著汗流得越多，心情就越煩躁，覺得口很渴、精神委靡不振，渾身都不對勁，這時候中醫除了可以選用「清暑益氣湯」治療，坊間也有很多人會用「刮痧」的方式來緩解身體不適。
刮痧可以透過刺激體表經絡的方式，達到促進氣血循環、疏通經絡的功效。利丞鑫分享，刮痧的時候可以選擇用家中的陶瓷湯匙，或者接觸面圓潤的木頭、塑膠板。
一般來說刮痧是刮人體的督脈、膀胱經，也就是脊椎旁邊約 2.5 公分的地方，刮痧板跟皮膚之間的角度約為 30 至 45 度角，可以配合一條根藥膏、凡士林、嬰兒油或者精油。建議刮到皮膚有點粉紅色的顏色，有點紅疹就好，可以幫助中暑的民眾將體內過多的熱散發出來，但是要小心不要刮成紫色，這樣可能會有出血、過度刺激皮膚的問題。
過度冷熱交替致「陰暑」 針灸處理急性期不適
利丞鑫也提醒，刮痧可以改善「陽暑」的症狀，但是如果遇到的是「陰暑」就不適合用刮痧的方式。
陰暑通常是因為天氣熱，當我們頻繁進出冷氣房，或者流了滿身汗之後直接進入冷氣房吹冷氣，過度的冷熱交替，出現身體汗流不出來，開始覺得噁心、想要嘔吐、頭痛，甚至是流鼻水的症狀，很可能就是「陰暑」。
中醫在這個時候會選擇用「外感」，也就是當成「感冒」的方式來做處理，可以先用針灸的方式來處理急性期的不適症狀，合併使用艾灸的貼敷來做治療。
日曬過度中暑不適怎麼辦？就近在便利商店或藥局，購買退熱貼或用冰涼的毛巾，貼在低頭時脖子後方最突出位置的「大椎穴」。
噁心想嘔吐的時候，可以透過按壓位於掌側腕橫紋上約3根手指，兩條肌腱之間，心包經的「內關穴」。
不是人人都能刮痧 消暑飲食也能減少中暑發生
利丞鑫表示，簡單來說，當你覺得自己中暑後，流不出汗來又感覺噁心、想吐的時候，請不要用刮痧的方式來處理，建議要就醫治療。除了陰暑的狀況不適合刮痧，如果是有發炎、泌尿道感染、皮膚敏感或有局部的外傷，還有一些慢性疾病造成凝血功能異常的時候，都不適合刮痧。要刮痧之前，最好還是能諮詢合格中醫師的意見，看看自己適不適合使用刮痧來緩解身體上的不適。
除了刮痧之外，適當的飲食也可以減少中暑的危機。俗諺說：「小暑要吃芒果，大暑要吃鳳梨。」夏季正是芒果的產季，這時候很適合吃芒果，不過利丞鑫提醒，削芒果的時候，要注意不要過多接觸到芒果的黏液，有可能會引起蕁麻疹的症狀，如果是一些店家需要大量處理芒果的時候，建議要配戴手套。
除了芒果，西瓜也是一個很好的選擇，尤其是中暑時使用的消暑益氣湯，其中一味中藥就是西瓜翠衣，也就是翠綠的西瓜皮，當然一般人不會吃西瓜皮，所以，也可以直接吃西瓜果肉就好，但是西瓜屬性甘寒，食用時要適量，避免過量可能會造成腹瀉的問題。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：花蓮慈濟醫院中醫部醫師利丞鑫
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 人人都能刮痧嗎？中暑分「陰陽」 陽暑、陰暑解熱方法一次懂