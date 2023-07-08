國人平均餘命延長 賴清德：縮短不健康年數、國家才能更強
台灣骨髓幹細胞移植今年突破一萬例，副總統賴清德參與醫界慶祝會時指出，國人平均餘命已延長到80歲，不健康年齡卻佔了10%。未來他有心打造一個健康台灣，希望大家共襄盛舉，讓國人活得更久更健康、國家更強。
記者顏幸如／台中報導
賴清德今（8）日上午赴台中榮總，連續參加中榮高階醫學影像中心開幕揭牌典禮、臺灣骨髓幹細胞器官移植超過一萬例慶祝會兩個活動。賴清德在第一個活動中，特別感謝中榮團隊的辛苦，在新冠疫情之初支援北部難以消化的境外移入病患，11位插管極重症病人全部康復出院；之後肩負起在地防疫責任，包括PCR、給藥得來速、快打站，降低社會的焦慮感。他向所有醫護人員說：「每個人的肩上都值得佩戴一枚勳章，我向你們致敬。」
賴清德提到台灣民主、經濟發展受國際社會肯定，醫療環境也大幅提昇，根據國民健康署數據，國人平均餘命持續延長，目前大致在80至81歲，但不健康年數也有8年，也就是每個人生命中平均有10%的時間是不健康的。
賴清德說，他有心打造一個健康台灣，需要大家共襄盛舉一起努力，唯有讓國人活得更久更健康，國家才能更強。
台灣40年來骨髓幹細胞移植超過一萬例，賴清德在慶祝會中以英文致詞，他表示自1983年陳耀昌教授和陳博明醫師首次完成骨髓移植至今，骨髓移植對很多血液疾病至關重要，非常感謝醫療人員以及慈濟基金會的貢獻。近幾年台灣的醫療能力提昇進步，政府正持續努力，確保病人獲得最好的疾病治療方法、醫療從業人員能有最好的工作環境。