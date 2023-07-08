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台灣兒童過敏盛行率逐年上升趨勢，其中呼吸道過敏當中「過敏性鼻炎」和「氣喘」是最常見的類型，佔兒童過敏症狀的絕大部分。目前流行病學的研究發現，台灣學齡前兒童氣喘的小朋友比例大約佔 10 %，而兒童鼻子過敏的盛行率則高達到 40 %。
兒童反覆過敏往往造成家長極大的困擾，除了藥物以外，是否有其他方式能夠預防兒童過敏疾病，研究團隊認為腸道共生菌群的紊亂，與過敏疾病有相關聯性。
研究團隊針對 56 名對「塵蟎」過敏的兒童，其中 25 例為鼻炎患者，31 例為氣喘患者，同時和 28 名非過敏健康對照，進行了糞便微生物組和代謝物組的綜合分析。結果顯示，氣喘患者的腸道微生物菌叢中碳水化合物活性酶（CAZyme）基因的數量和豐度減少，且物種豐富度也減少，而過敏性鼻炎患者的腸道菌叢中則沒有觀察到類似的變化。
什麼是碳水化合物活性酶（CAZyme）和丁酸（Butyrate）？
碳水化合物活性酶基因，主要是負責分解和代謝碳水化合物，包括人體無法消化吸收膳食纖維中的多種碳水化合物。當碳水化合物活性酶基因的數量和豐度減少時，腸道微生物菌叢對碳水化合物的消化和代謝能力就會下降。而食物中膳食纖維的代謝正是產生短鏈脂肪酸-丁酸的重要來源。丁酸對腸道健康非常重要，可以提供能量給腸道細胞，促進腸道屏障過敏原功能，調節免疫反應等等。
腸道微生物為什麼加重氣喘、過敏風險？
對此結果，林口長庚醫院兒童胸腔科邱志勇醫師分析：「這種碳水化合物活性酶的減少和哮喘孩童糞便中丁酸（Butyrate）減少的情況是一致的，而且它與對塵蟎過敏的 IgE 反應呈現相反的關係。也就是說，隨著碳水化合物活性酶的損失程度增加，糞便中丁酸減少，而對塵蟎過敏的 IgE 反應則相對增加，同時也增加了兒童過敏疾病發生的機會。」
從過往研究中已發現，「腸道微生物」會影響免疫系統的發育和調節，進而改變兒童對過敏原的反應。這次的研究成果則是更加佐證，「當活性酶基因的數量和豐富度降低，減少食物中膳食纖維碳水化合物的消化和代謝能力，可能進一步影響丁酸的產生和腸道屏障過敏原能力的降低，對腸道健康和免疫功能產生嚴重的影響，進而增加氣喘過敏的風險。」邱志勇解釋道。
兩種膳食纖維都該多攝取
有了這樣的研究成果，可以怎麼運用在日常生活中？研究團隊認為，若保持腸道菌叢的平衡和多樣性，是預防兒童呼吸道過敏疾病提供了一個全新的方向。
因此，邱志勇鼓勵孩子可以多吃富含「膳食纖維」的食物，膳食纖維無法被人體消化的碳水化合物，包括「水溶性纖維」和「非水溶性纖維」。
- 水溶性纖維：可以在消化過程中形成黏性物質，有助於調節血糖和血脂，支持腸道健康，像是燕麥、昆布和海帶芽的海藻膠、木耳以及蒟蒻等等。
- 非水溶性纖維：增加腸道體積，促進腸道蠕動，預防便秘，像是糙米、小米、燕麥、地瓜、南瓜等全穀類食物、胡蘿蔔、花椰菜、菠菜等硬梗蔬菜以及蘋果、香蕉等水果。
諮詢專家：林口長庚兒童胸腔科教授級主治醫師邱志勇
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 兒童過敏與腸道菌失衡有關！多攝取「膳食纖維」預防呼吸道過敏疾病