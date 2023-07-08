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《全民大悶鍋》班底燦笑合體！九孔帶嫩妻首亮相　王偉忠：太好了

▲《全民大悶鍋》昔日班底齊聚一堂燦笑合體，其中九孔（後排右二）也帶著小15歲的嫩妻首度亮相，讓製作人王偉忠直呼：「太好了！」（圖／王偉忠FB）
▲《全民大悶鍋》昔日班底齊聚一堂燦笑合體，其中九孔（後排右二）也帶著小15歲的嫩妻首度亮相，讓製作人王偉忠直呼：「太好了！」（圖／王偉忠FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

由知名製作人王偉忠製作的經典節目《全民大悶鍋》，依舊是許多觀眾的回憶。昨（7）日王偉忠就和昔日班底邰智源、九孔、洪都拉斯、阿KEN、納豆相約吃飯，對著鏡頭燦笑合照，掀起滿滿回憶殺。值得一提的是，56歲的九孔也帶著小15歲的嫩妻亮相，引發討論。

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王偉忠昨日在臉書PO出合照寫下心情：「慶祝九孔女兒週歲，太好了！這就是幾十年的感情！」並標註節目名稱《全民最大黨》以及其前身《全民大悶鍋》。可以看到邰智源、郭子乾、洪都拉斯、九孔等熟悉的面孔再度合體，大家臉上都掛滿笑容，氣氛相當歡樂，也掀起許多觀眾的回憶。

▲九孔的愛妻也帶著剛滿週歲的女兒亮相，與多位好朋友們一同拍照慶祝。（圖／王偉忠FB）
▲九孔（後排右三）的嫩妻（前排左三）與剛滿周歲的女兒亮相，與好朋友們一同拍照慶祝。（圖／王偉忠FB）
值得一提的是，除了好友任賢齊的驚喜現身，九孔的妻子女兒也首度在鏡頭面前亮相，讓大家紛紛留言，「現在真的需要你們來解悶救台灣了」、「大家都有歲月的痕跡，為什麼邰哥看起來還是一樣」、「好想念這畫面。」

事實上，《全民大悶鍋》是台灣一個政治反串的娛樂性節目，模仿政論頻道《全民開講》聞名，由王偉忠、詹仁雄攜手製作，除了郭子乾、邰智源、九孔、許傑輝、唐從聖、洪都拉斯以外，還捧紅了阿Ken、納豆、安心亞、陳漢典等多位藝人，口號為「解悶！救台灣！」成功帶起風潮，不過節目已於2007年9月正式播畢，也讓觀眾感到十分可惜。


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