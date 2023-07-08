5億高中生命案！最高檢察署要求重新調查 賴母委任律師發3點聲明
台中5億高中生墜樓命案，上月21日，台中地檢署調查偵結，認定賴姓高中生死亡無外力介入，賴男的夏姓配偶殺人罪不起訴，但兩造婚姻之合法性不成立，並依偽造文書罪起訴夏男。但由於案件之疑點，引發多數民眾質疑聲浪，因此最高檢察署檢察總長邢泰釗指示，將案件發給高等檢察署台中檢察分署重新調查，對此，賴母委任律師也發表3點聲明：1.感謝國人關心，也因國人的普遍關心，最高檢察署與檢察長也重視此案。2.感謝檢察總長與所領導的各級檢察體系，對此案的調查與付出。3.希望檢察體系重新偵查時，能讓法醫高大成參與。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，18歲的賴姓高中家世複雜，生父為祖父，在生父離世後繼承大筆土地遺產，未料今年5月間，賴男與擔任地政士助理的夏男，前往登記結婚後約2小時，就於夏男住處10樓墜樓身亡。賴男母親悲痛欲絕，質疑兒子不可能輕生，懷疑夏男與死因有關，另加上賴男繼承的土地產，地契等都在夏男與夏父手中，遂委任律師提出司法調查，並控告夏男與夏父殺人罪。
此案引發全民關注，也引起輿論熱議，上月21日，台中地檢署偵結，認定賴男死亡無外力介入，疑為意外或輕生，夏男及夏父殺人罪不起訴；但認定夏男無結婚真意，且結婚證人均為臨時找來，為假結婚，依偽造文書罪起訴。而案件偵結引發多數民眾質疑聲浪，為釐清民眾疑慮，本月7日，最高檢檢察總長邢泰釗表示，將由台中高分檢分署重新調查，並詳予審酌偵查是否完備，另也請台中高分檢將調查結果，陳報高等檢察署及最高檢察署。
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