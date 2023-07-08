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政院推動長照、全齡照顧　中央核定補助台大金山分院3.6億

▲行政院長陳建仁日前核定台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計劃案，專案補助新台幣3.6億元，若計畫按照期程啟用，中央公建經費將全額補助醫療儀器設備費用1.1億元。（圖／NOWnews資料照）
▲行政院長陳建仁日前核定台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計劃案，專案補助新台幣3.6億元，若計畫按照期程啟用，中央公建經費將全額補助醫療儀器設備費用1.1億元。（圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院長陳建仁日前核定台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計劃案，專案補助新台幣3.6億元，若計畫按照期程啟用，中央公建經費將全額補助醫療儀器設備費用1.1億元。

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陳建仁上午視察「台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓」規劃情形，他致詞時表示，台大醫院在台灣始終扮演重要角色，一向會用醫療基金與政府配合興建相關醫療大樓，此案從前行政院長蘇貞昌時期就已表態支持，他很高興能在5月核定此計畫。

根據資料，金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計劃案在2022年獲得蘇貞昌允諾支持，將提供專案補助，接續新北市政府在去年底通過擴充計畫書，今年同意土地非都市土地變更後，5月核定補助。

金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計劃案，預計能提供住宿式長照共108床，2028年2月正式營運；總預算約12億元，其中中央補助3.6億元，自籌8.4億元，若計畫依期程完成，中央公建經費將全額補助醫療儀器設備費用1.1億元。

陳建仁也說，台灣到2026年就會進入超高齡化社會，政府自2000年推動長照1.0，2016年進階為長照2.0，當年長照預算是新台幣50億元，今年預算已經達到650億，照顧人力從2萬5000人變為9萬5000人，服務據點從700處增加至1萬2000處。另外，一學區一日照中心也有700處，布建達到85%，還推動300處平價住宿機構。

他表示，推動長照、進行全齡照顧政府責無旁貸，也要與地方政府、民間機構密切合作。好好照顧每一個老人，就是照顧大家的未來，讓年輕人沒有照顧長輩的後顧之憂，才能全心投入職場發展。

陳建仁指出，推動長照必須要讓長照機構看得見、用得到、找得到、負擔得起，往這4個目標邁進，長照才會做得好；他日前也向副總統賴清德提及，應該要推動長照3.0，大家一起來努力。（編輯：黃瑞弘）1120708

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