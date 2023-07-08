政院推動長照、全齡照顧　中央核定補助台大金山分院3.6億

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據資料，金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計劃案在2022年獲得蘇貞昌允諾支持，將提供專案補助，接續新北市政府在去年底通過擴充計畫書，今年同意土地非都市土地變更後，5月核定補助。
金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計劃案，預計能提供住宿式長照共108床，2028年2月正式營運；總預算約12億元，其中中央補助3.6億元，自籌8.4億元，若計畫依期程完成，中央公建經費將全額補助醫療儀器設備費用1.1億元。
陳建仁也說，台灣到2026年就會進入超高齡化社會，政府自2000年推動長照1.0，2016年進階為長照2.0，當年長照預算是新台幣50億元，今年預算已經達到650億，照顧人力從2萬5000人變為9萬5000人，服務據點從700處增加至1萬2000處。另外，一學區一日照中心也有700處，布建達到85%，還推動300處平價住宿機構。
他表示，推動長照、進行全齡照顧政府責無旁貸，也要與地方政府、民間機構密切合作。好好照顧每一個老人，就是照顧大家的未來，讓年輕人沒有照顧長輩的後顧之憂，才能全心投入職場發展。
陳建仁指出，推動長照必須要讓長照機構看得見、用得到、找得到、負擔得起，往這4個目標邁進，長照才會做得好；他日前也向副總統賴清德提及，應該要推動長照3.0，大家一起來努力。（編輯：黃瑞弘）1120708