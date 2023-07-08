50歲男嚴重心臟衰竭急換心　幸運配對完成移植手術重返職場

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心臟衰竭且肺積水 心臟移植重現希望一次會議出現異狀，王先生送急診就醫後，確定是心臟衰竭且已肺積水。住院兩週藥物治療並接受心導管檢查，症狀並未明顯改善，在三個月內仍三度進出醫院。後續更發現自己小腿嚴重水腫、腹痛非常難受，甚至就醫後昏迷送入加護病房。
彰基心臟外科主任陳映澄表示，王先生嚴重心臟衰竭，在放置葉克膜後因心臟功能未恢復，改為短效左心室輔助器，等待心臟移植。患者年紀尚輕，雖然心臟嚴重衰竭，但能接受心臟移植，才有機會恢復正常生活，甚至再回職場崗位。今年二月，患者幸運的配對到合適的心臟，讓他順利完成心臟移植手術。
心臟移植團隊齊心合作 持續給予照護協助彰基器官移植協調師葉倩如表示，當醫院接獲心臟捐贈通知並配對符合時，就會啟動心臟移植團隊，從術前的準備、開刀房至術後的全人照護計畫，並且以出院作為目標。住院期間的照護雖然重要，但幫助患者重返正常的日常生活、回歸家庭，甚至是職場，是需要持續且長久的，也是醫療團隊所期望的成效。所以出院後，會安排每個月定期回診及定期的檢查、檢驗，患者也無須擔心返家後遇到問題求助無門，醫療團隊會提供連繫管道，隨時都可以即時為患者解答或安排。
親友支持是關鍵 遵從醫囑、保持希望陳映澄表示，一位心臟移植病人的恢復，甚至回到日常生活，要有許多因素共同組成，以王先生而言，包括他本身非常積極努力日行萬步復健、王太太及家人提供最好的心理支持、公司保留職位也為他帶來未來的盼望，這些都是非常重要的影響因素。王先生的例子可以鼓舞許多接受器官移植的病人，其實遵從醫囑積極復健、保持對未來的盼望，器官移植後仍有機會恢復一般生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58406
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