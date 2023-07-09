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專訪／陳世嘉單場3阻殺受矚目！挑戰選秀 盼兩年後成主戰捕手(影)

▲台灣體大主戰捕手陳世嘉投入今年中華職棒選秀，阻殺能力優異的他有機會成為各球團捕手即戰力。(圖/富邦公牛成棒隊提供)
▲台灣體大主戰捕手陳世嘉投入今年中華職棒選秀，阻殺能力優異的他有機會成為各球團捕手即戰力。(圖/富邦公牛成棒隊提供)

運動中心/綜合報導

2023年中華職棒新人選秀會將在7月12日登場，共有178位選手符合選秀資格，其中捕手僅有16名，被視為選秀小年，其中有機會成為球隊「即戰力」的台灣體大捕手陳世嘉接受《NOWnews今日新聞》專訪，盼能成功邁入職棒殿堂，並在二、三年後躋身成為球隊主戰捕手。

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陳世嘉來自台灣體大，身高177cm、體重68kg的他是右投左打，國小六年級開始蹲捕，三民高中時期擔任隊長，曾帶領三民拿下木棒聯賽季軍，獲得當時總教練張榮勳誇讚練球態度認真並極具領袖特質。


自認高三那年是棒球生涯最大轉捩點，陳世嘉感謝莊志偉教練教導許多捕手觀念，並在基本動作上得以強化，「讓我訓練更扎實，到了大學後能更好的銜接。」

▲陳世嘉從三民高中畢業後加入台灣體大，成為陣中主戰捕手，並在今年春季聯賽敲出大專生涯首轟。(圖/富邦公牛成棒隊提供)
▲陳世嘉從三民高中畢業後加入台灣體大，成為陣中主戰捕手，並在今年春季聯賽敲出大專生涯首轟。(圖/富邦公牛成棒隊提供)
陳世嘉進入台體後獲得更扎實的訓練，勤於重量訓練強化肌力，且在守備方面表現一向突出，今年大專聯賽對南華大學比賽中更上演單場三次阻殺，受到關注，他曾測出1.9秒的Pop time(傳球到二壘的時間)，陳世嘉自評：「我的臂力、擋球的守備能力很好，打擊端對於球棒的控制能力也很不錯，不太容易被解決。」


守優於攻的陳世嘉，今年春季聯賽對北市大敲出首轟，為他投入選秀的決定打了一劑強心針，「打出那支全壘打是我的一個新突破，讓我覺得自己好像真的有機會被選到，所以就決定出來選秀。」

▲陳世嘉對臂力、擋球能力都很自信，今年大專聯賽中曾單場上演三次阻殺。(圖/富邦公牛成棒隊提供)
▲陳世嘉對臂力、擋球能力都很自信，今年大專聯賽中曾單場上演三次阻殺。(圖/富邦公牛成棒隊提供)
談起捕手特質，陳世嘉侃侃而談，「捕手作為場上指揮官，不只要知道教練的想法、每個隊友的狀況、最重要的是搭配投手的拿手球種，對方打者擅長、不擅長的球路，如何往他們的弱點去進攻，我在這方面花了很多精力情蒐。」


若有機會圓夢成為職棒選手，陳世嘉期許能在明年完成一軍首秀，並持續努力在兩三年後站穩一軍，進而成為先發主戰捕手。


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