專訪／陳世嘉單場3阻殺受矚目！挑戰選秀 盼兩年後成主戰捕手(影)

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陳世嘉來自台灣體大，身高177cm、體重68kg的他是右投左打，國小六年級開始蹲捕，三民高中時期擔任隊長，曾帶領三民拿下木棒聯賽季軍，獲得當時總教練張榮勳誇讚練球態度認真並極具領袖特質。
自認高三那年是棒球生涯最大轉捩點，陳世嘉感謝莊志偉教練教導許多捕手觀念，並在基本動作上得以強化，「讓我訓練更扎實，到了大學後能更好的銜接。」
陳世嘉進入台體後獲得更扎實的訓練，勤於重量訓練強化肌力，且在守備方面表現一向突出，今年大專聯賽對南華大學比賽中更上演單場三次阻殺，受到關注，他曾測出1.9秒的Pop time(傳球到二壘的時間)，陳世嘉自評：「我的臂力、擋球的守備能力很好，打擊端對於球棒的控制能力也很不錯，不太容易被解決。」
守優於攻的陳世嘉，今年春季聯賽對北市大敲出首轟，為他投入選秀的決定打了一劑強心針，「打出那支全壘打是我的一個新突破，讓我覺得自己好像真的有機會被選到，所以就決定出來選秀。」
談起捕手特質，陳世嘉侃侃而談，「捕手作為場上指揮官，不只要知道教練的想法、每個隊友的狀況、最重要的是搭配投手的拿手球種，對方打者擅長、不擅長的球路，如何往他們的弱點去進攻，我在這方面花了很多精力情蒐。」
若有機會圓夢成為職棒選手，陳世嘉期許能在明年完成一軍首秀，並持續努力在兩三年後站穩一軍，進而成為先發主戰捕手。