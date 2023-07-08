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冷氣安裝「報價7500元」超盤？冷氣架就要2000　各項合理費用公開

▲冷氣安裝費報價7500元超盤？冷氣安裝各項合理收費公開。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲冷氣安裝費報價7500元超盤？冷氣安裝各項合理收費公開。（示意圖／NOWnews攝影中心）

記者徐銘穗/綜合報導

極端高溫來臨，沒有冷氣真的不行！一名網友近日準備安裝冷氣，卻被高達7500元的安裝費嚇到，其中光是「冷氣架」就要收2000元，焦急詢問「我被當盤子了？」不過貼文曝光後，立即慘遭眾人打臉。服務媒合平台也公開合理安裝冷氣的各項費用。

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原PO在PTT發文「裝一台冷氣安裝費要5500正常嗎」，表示他打算添購一部變頻冷暖空調，不過聽到冷氣師傅的報價嚇了一跳，質疑「安裝費用要5500元，還要額外2000元的冷氣架」，收費不正常。

▲冷氣室外機材質不同，收費也不一樣。（示意圖／翻攝爆廢公社公開版 ）
▲冷氣室外機材質不同，收費也不一樣。（示意圖／翻攝爆廢公社公開版 ）
不過，多數網友直接打臉，指出現在已是夏天，夏季想要裝空調的民眾很多，師傅們手上的檔期滿滿，「能找到人幫你裝就要偷笑了。」也有過來人回應，「前陣子裝了三台，加裝管槽看起來漂亮點，鐵架換不銹鋼，連工帶料平均一台一萬。」

冷氣安裝費多少才合理？「PRO 360達人網」資料顯示，冷氣的標準安裝費用為連工帶料計算，報價約為1萬5至3萬5元一台如果僅需安裝，則報價為1200元至9000元一台，具體價格會依冷氣機型、功率、廠牌以及現場的情況決定。

如果需要安裝室外機支架、排水管並在牆面鑽孔，報價就會比較高。在配件部分，室外機安裝架費用一組為1200至3000元，冷媒管1公尺300至600元，冷氣排水管一組是1300至1500元，額外服務上，拆舊機一台要1500至3000元牆壁打洞則是1孔600至1200元、剪鐵窗一窗要500至1000元。

▲冷氣各項配件類收費範圍。（圖／翻攝PRO 360達人網）
▲冷氣各項配件類收費範圍表。（圖／翻攝PRO 360達人網）
▲冷氣安裝額外服務收費範圍。（圖／翻攝PRO 360達人網）
▲冷氣安裝額外服務收費範圍表。（圖／翻攝PRO 360達人網）
媒合平台指出，在安裝前，最好和師傅先檢查冷氣的品牌、型號、機種是否正確，並且也要檢查配件的材質與尺寸與估價單上的相符。

配件選擇上，不鏽鋼安全架一組2500至3000元，價格約是鍍鋅價的兩倍，但卻更耐腐蝕，且使用壽命也比鍍鋅架長5~10年，如果預算足夠，或是安裝冷氣的房屋靠近海邊、溫泉，建議挑選不鏽鋼安全架。

最後，吊隱式冷氣安裝好後會隱藏在天花板中，雖然美觀，但也因此不易維修，建議在安裝前要告知師傅預留維修孔，以便未來做保養與檢修使用。

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