冷氣安裝「報價7500元」超盤？冷氣架就要2000　各項合理費用公開

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不過，多數網友直接打臉，指出現在已是夏天，夏季想要裝空調的民眾很多，師傅們手上的檔期滿滿，「能找到人幫你裝就要偷笑了。」也有過來人回應，「前陣子裝了三台，加裝管槽看起來漂亮點，鐵架換不銹鋼，連工帶料平均一台一萬。」
冷氣安裝費多少才合理？「PRO 360達人網」資料顯示，冷氣的標準安裝費用為連工帶料計算，報價約為1萬5至3萬5元一台，如果僅需安裝，則報價為1200元至9000元一台，具體價格會依冷氣機型、功率、廠牌以及現場的情況決定。
如果需要安裝室外機支架、排水管並在牆面鑽孔，報價就會比較高。在配件部分，室外機安裝架費用一組為1200至3000元，冷媒管1公尺300至600元，冷氣排水管一組是1300至1500元，額外服務上，拆舊機一台要1500至3000元、牆壁打洞則是1孔600至1200元、剪鐵窗一窗要500至1000元。
媒合平台指出，在安裝前，最好和師傅先檢查冷氣的品牌、型號、機種是否正確，並且也要檢查配件的材質與尺寸與估價單上的相符。
配件選擇上，不鏽鋼安全架一組2500至3000元，價格約是鍍鋅價的兩倍，但卻更耐腐蝕，且使用壽命也比鍍鋅架長5~10年，如果預算足夠，或是安裝冷氣的房屋靠近海邊、溫泉，建議挑選不鏽鋼安全架。
最後，吊隱式冷氣安裝好後會隱藏在天花板中，雖然美觀，但也因此不易維修，建議在安裝前要告知師傅預留維修孔，以便未來做保養與檢修使用。