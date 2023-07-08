社會愛心支援弱勢！金融服務愛心公益嘉年華在高雄

高雄市政府與台灣金融服務業聯合總會於今(8)日，在鼓山區凹子底森林公園，共同舉辦2023年金融服務愛心公益嘉年華活動，所募集的220萬元愛心款項，交由高雄市政府分配給弱勢家庭等，以將社會愛心支援弱勢。
記者黃守作／高雄報導
這項由台灣金融服務業聯合總會主辦的2023年金融服務愛心公益嘉年華活動，是由台灣金融服務業聯合總會理事長李松季、金融監督管理委員會主委黃天牧、高雄市政府副市長羅達生，以及各金融公會理事長與金融機構董事長等共同出席此一活動開幕式。
高雄市副市長羅達生在致詞時肯定台灣金融服務業聯合總會長期對社會公益及善盡社會責任的重視及付出，並感謝金融總會及金管會號召各金融機構及各金融公會捐贈、贊助此次活動，以及市民朋友用手中的發票兌換園遊券熱情參與活動。
活動捐贈儀式，是在金管會主委黃天牧見證下，由台灣金融服務業聯合總會理事長李松季代表，將園遊會募集發票、聯合募集的220萬元愛心款項，交由高雄市政府協助分配給共計18個社福團體及社會局，作為支援弱勢家庭、或身心障礙者購置設備及照顧服務等用途，由副市長羅達生代表接受，並回贈感謝狀致謝。
這場金融服務愛心公益嘉年華活動，以金融知識宣導、金融防詐騙及慈善公益為主題，安排舞台活動、趣味競賽、及抽獎活動，並設有127攤各式活動攤位，不僅為民眾提供金融教育與常識的補充外，更邀請社福團體義賣，雖然天候炎熱，但仍吸引不少民眾參與，場面熱絡。