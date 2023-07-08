紐約市政府通過外送員最低薪資法！平台業者齊反彈 法院喊卡
曼哈頓最高法院法官莫恩 （Nicholas Moyne） 週五發佈了臨時限制令，讓原定於7月12日生效的紐約市外送員最低薪資法案暫緩實施，法院將在7月31日舉行聽證會，針對外送員最低薪資法案進行辯論，並將在聽證會後再決定法案的命運。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，紐約市上月宣布通過的外送員最低薪資法案，規定平台業者必須給外送員至少每小時17.96美元、約新台幣562元的最低薪資，而平台業者包括Uber Eats、DoorDash、Grubhub等均提起訴訟，要求法案暫緩實施。
平台業者聲稱，紐約市通過的外送員最低薪資法案存在缺陷，對外送員、消費者和餐廳都會帶來不良影響，甚至是毀滅性的後果，很高興看到法院出面喊停，平台業者願意與政府合作，重新找出一個多贏的方案。
不過，消費者和工人保護部專員馬尤加（Vilda Vera Mayuga）則對法院的決定，以及抗拒給外送員提供最低薪資的平台業者失望，馬尤加表示，紐約市的最低時薪為15美元，而外送員的時薪長期未能達到此一水準。馬尤加認為，市政府通過的最低薪資法案，可以幫助成千上萬的外送員及其家庭擺脫貧困，得到應有的尊嚴。
紐約市的官員蘭德（Brad Lander）更痛批提起訴訟的平台業者們，只是想繼續從所依賴的外送員身上，榨取每一分錢。