ATEEZ高喊：終於來台灣！飆4段高音嗨爆南港「讓你知道我有多辣」
南韓男團ATEEZ由潤浩、星化、傘、呂尚、弘中、友榮、鍾浩、旼琦8人組成，他們今（8）日首度在台灣舉辦演唱會，6000張門票開賣即完售，人氣可見一斑。他們晚間原定7點半開唱，延遲10分鐘至40分才登場，成員現身就帶來暢銷金曲《HALA HALA》、《Answer》等歌，場間還秀出驚人的「4段高音」，大家也開心表示：「ATEEZ終於來到台灣了！出道5年來，我們終於展開亞洲巡迴了，第一站就是台北！」
記者陳雅蘭/台北報導
等表演完《HALAZIA》後，ATEEZ用中文表示：「大家好我們是ATEEZ，幸會幸會！」他們透露今是第一次在台演出，緊張到心跳急速，鍾浩就說：「第一次舉辦亞洲巡迴演出，我們會盡量展現所有面貌的！」隨後他們走到延伸舞台演唱《Answer》、《The Ring》，更說：「大家知道我們很火辣吧！我們今天會持續讓大家知道我們有多辣！」再用中文要一樓、二樓的ATINY（粉絲名）熱烈尖叫。
唱完《MIST》後，部分成員到後台整裝，鍾浩就走到延伸舞台，蹲下與歌迷拉近距離，旼琦就說：「我有想說的話，你們有想我嗎？如果有想我們，就請尖叫！」弘中就插話：「我也有話要說，我愛你！」此時在後台換裝的成員一一出來，表示：「我們在舉辦世界巡迴就發現，不管走到哪裡，都有喜歡我們的人，我到現在都還是覺得非常神奇跟感動！」旼琦就問：「你們是什麼時候喜歡我們的？」豈料台下有人大聲回應：「今天！」答案逗樂台上成員。
首度來台的ATEEZ，昨（7）日抵台後，就在飯店養精蓄銳，今中午就進會場彩排。由於今晚是亞洲巡迴第一站，成員相當謹慎不敢馬虎，對飲食的要求則希望主辦單位以高蛋白的肉類為主，目的就是要將最佳狀況呈現給等待許久的台灣ATINY。
ATEEZ今的演出舞者共有6位，場間換了4套衣服，歌單包含安可表演在內總計22首，夯曲《Answer》、《HALA HALA》、《Say My Name》、《Guerrilla》、《BOUNCY》通通都有表演；值得一提的是，他們唱《WONDERLAND》時，更展現驚人實力「飆出4段高音」，令全場歌迷起雞皮疙瘩，實力非凡。