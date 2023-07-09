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林玟誼專訪／出身中藥行小千金　已故爺爺留「祖傳首飾」當紀念

▲林玟誼是中藥行千金，家族三代在迪化街開中藥行。（圖／記者陳明中攝）
▲林玟誼是中藥行千金，家族三代在迪化街開中藥行。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠/台北報導

35歲演員林玟誼在華視《欺妻49天》挑戰寡婦角色，劇中老公藍葦華第一集就領便當，她對於放不下親人離世的議題格外有感，林玟誼的爺爺在迪化街古蹟開中藥行，傳承到爸爸這一代，她的爺爺2021年年底去世，奶奶把手錶、戒指等首飾分給林玟誼這一輩的孫子，對她來說，那像是紀念爺爺的精神寄託，「我很念舊，很珍惜家人的感情。」

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▲林玟誼17歲的時候曾祖父離世，對阿茲海默症患者格外有感受。（圖／記者陳明中攝）
▲林玟誼17歲的時候曾祖父離世，是人生第一次面臨生老病死的課題。（圖／記者陳明中攝）
林玟誼人生第一次接觸死亡是在17歲，高齡87歲的曾祖父因為染上小小風寒，竟惡化住進加護病房，不到幾天就撒手人寰，林玟誼頂著中山女高、台大戲劇系的高學歷，青春期就是課業為重，很後悔沒有多點時間陪陪曾祖父，「他最後的記憶回到中年時期，停在媽媽小時候，所以他就沒有記得我。那時候覺得有時間就要回家陪長輩，不要等到失去再去做。」

▲林玟誼自認資深宅女，單身時間長達9年。（圖／記者陳明中攝）
▲林玟誼自認資深宅女，單身時間長達9年。（圖／記者陳明中攝）
林玟誼記得曾祖父受到日本教育，在曾祖父生前1年，林玟誼因學校活動要講日文，曾祖父一句一句幫她翻譯，受到他潛移默化的影響，她開始去學日文，在喪禮期間林玟誼回憶很多兩人的互動，「每次去靈堂念經都哭，看到照片還是會沒辦法控制。」她後來調適心情，學習坦然面對生老病死，甚至還跟父母聊過，告別世間的儀式希望是什麼形式，「爸媽的觀念也覺得這沒什麼好忌諱，我想以他們希望的方式去送他們。」

林玟誼單身9年，算算上個戀愛已經是24歲談的，她坦言一畢業就進入演藝圈，八點檔的工作型態是早出晚歸，最長1個月沒有見面，男友抱怨：「妳沒有時間陪我，有女友跟沒女友一樣。」林玟誼說：「我聽到這句話就覺得，如果你這樣想，或許別人更適合你。」而她熱愛工作的心至今沒變，表示擇偶條件就是一定要愛狗愛貓、接受她的工作，「沒辦法接受那種提到結婚，就要我不能拍戲的人。」

▲林玟誼是台大畢業的高材生演員。（圖／記者陳明中攝）
▲林玟誼是台大畢業的高材生演員。（圖／記者陳明中攝）
至於單身原因，她想想歸咎於自己是宅女，可以1個月不出門，窩在家睡覺、陪狗狗玩，閨密幫她介紹過對象，但是被安排跟陌生人吃飯，她覺得很尷尬，而異性朋友跟她告白，可是會被她打槍，「朋友到死都是朋友，跟我告白的話，我是無法再當朋友，所以拒絕完我會很難過，等於失去一個朋友。」神經大條的林玟誼笑說，追求她最好是直球告白，「彎彎繞繞我看不懂，倒不如明確讓我知道你在追我。」

▲林玟誼拍攝八點檔5年，最長生病整整1個月。（圖／記者陳明中攝）
▲林玟誼拍攝八點檔最長生病整整1個月。（圖／記者陳明中攝）
曾深耕八點檔多年，林玟誼跳出舒適圈，第一個是身體不堪負荷，林玟誼第一檔八點檔《世間情》殺青，整整生病1個月，「我長1個禮拜的針眼，臉跟皮膚過敏，醫生說針眼一定要挖，不然在眼睛裡面會變腫塊。」那是林玟誼人生唯一一次動手術，「離開（那個環境）之後回頭去看，哇，那時候到底怎麼撐下來的？」再來是她覺得八點檔是很安全的環境，「我的個性沒辦法在同個地方安逸太久，我現在傾向接有挑戰的角色。」

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