中職選秀／近十年選秀狀元回顧！「這兩人」接力破千萬年薪？(影)

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第六隊台鋼雄鷹手握狀元籤，非常有機會以第一指名選擇今年選秀最大咖林子偉，不過因林子偉目前還在美國獨立聯盟，選擇他的球團必須支付買斷金才能獲得加盟，因此誰會成為今年的選秀狀元尚不明朗，《NOWnews今日新聞》先帶領大家回顧近十年中華職棒選秀狀元！
⚾️2012年：胡金龍（義大犀牛）
胡金龍2003年加盟美國職棒洛杉磯道奇隊，2007年9月2日首次登上大聯盟，並首度登錄於40人名單中，成為第一位以內野手身分登上大聯盟的台灣選手，胡金龍在2012年年底決定返台並投入該年選秀，被義大犀牛以第一指名選中，成為當年選秀狀元，也是義大從興農牛接手後隊史首位狀元。
⚾️2013年：鄭凱文（兄弟象）
鄭凱文2009年獲得日本職棒阪神虎隊合約，赴日展開職棒生涯，後因球隊洋將名額競爭激烈，在2012年季後遭到釋出，雖隨後獲得橫濱DeNA灣星隊合約，但仍在2013年底未獲續約，他返台加入中職選秀，以35萬元月薪展開中職生涯，並成為兄弟象隊易主前隊史最後一位狀元。
⚾️2014年：陳俊秀（Lamigo桃猿）
陳俊秀2007年赴美參加測試並獲得合約，旅美生涯最高曾升上3A，但在2014年遭到釋出，同年報名中職季中選秀。本屆選秀開始於季中舉行，因採抽籤制原因，表列順序與選秀順序無關，但四隊在首輪同時指名陳俊秀，陳俊秀無疑是當年選秀狀元。
⚾️2015年：林哲瑄（義大犀牛）
林哲瑄高中畢業就被美職波士頓紅襪隊相中，2012年曾升上大聯盟，還一度棄打從投，因無法適應角色轉換，2015年改回打者身份並投入中職選秀，當年選秀會人才濟濟，共有9名旅外球員投入，林哲瑄被義大犀牛選中成為狀元，簽下首年月薪45萬元的三年約，是義大成軍至當時給出的隊史最高薪合約。
⚾️2016年：蘇智傑（統一獅）
蘇智傑自少棒時期開始就多次入選國家隊，自平鎮高中畢業後，進入以培養強打聞名的文化大學，2014年參加U21世界盃棒球賽，獲得大會得分王並幫助中華隊拿下冠軍，2015年入選世大運國手，並在亞錦賽獲得打點王讓他身價水漲船高，在2016年選秀會中成為狀元，也是統一隊自20120年指名旅外回歸的陳鏞基後，再度從第一輪選入的打者，並奉上簽約金560萬元、月薪10萬元、激勵獎金100萬元的合約，簽約金總額為當時中職野手史上最高。
⚾️2017年：廖健富（Lamigo桃猿）
廖健富高中就讀高苑工商，2015年入選U18中華青棒培訓隊24人名單，2017年以國手資歷的資格報名選秀會，被Lamigo桃猿隊在第一輪第一指名選中，是史上第二位狀元捕手(第一位是2004年高志綱)、史上首位高中生狀元！他以555萬元簽約金加盟，也刷新新人捕手簽約金、桃猿隊史簽約金以及高中球員簽約金等三項紀錄。
⚾️2018年：戴培峰（富邦悍將）
2000年出生的戴培峰被譽為千禧世代最強捕手，少棒時期就是國家代表隊常客，青棒時期就讀平鎮高中，高一就成為陣中主戰捕手，曾獲得高中棒球聯賽最佳捕手獎、全國高中棒球大賽MVP獎等肯定。2018年投入職棒選秀擠下旅外回歸的李振昌、同為平鎮幫的古林睿煬成為狀元，以簽約金560萬元加盟富邦悍將，追平蘇智傑的中職野手紀錄，也突破破新人捕手、高中新秀最高紀錄。
⚾️2019年：劉基鴻（味全龍）
劉基鴻少棒時期就極具長打能力，兩度入選中華青少棒代表隊，赴美參賽時締造轟出400英呎全壘打紀錄，就讀平鎮高中時期加練三壘，高二就扛起球隊主砲，2019年投入中職選秀被味全龍以第一指名選進，獲得刷新中職野手簽約金紀錄的590萬元合約，成為味全龍重返中職的首位狀元。
⚾️2020年：王維中（味全龍）
王維中2011年就被美國職棒相中，在2014年升上大聯盟，是台灣第11位登上大聯盟的選手，更是大聯盟史上首位透過規則5選秀，從新人聯盟直升大聯盟的球員，他在2018年轉戰韓國職棒後又回到美職小聯盟奮戰，2020年因新冠肺炎疫情影響投入中職選秀，以破紀錄的208萬美元（以當時匯率換做約為新台幣6100萬元）5年3個月長約加盟味全龍，成為千萬年薪狀元郎。
⚾️2021年：江少慶（富邦悍將）
江少慶有9年旅美經驗，最高曾升至3A，2017年世界棒球經典賽投出好表現，2019年世界12強棒球賽更因好投助中華隊挺進複賽一戰成名，同年成為自由球員的他獲得美日等球團關注有意網羅，但他仍續留美職追夢，未料受疫情影響美職被迫延賽、取消賽程。江少慶在2021年決定參加中職選秀，在選秀怪物年打敗胡智為、陳冠宇等旅外好手成為狀元，富邦與他簽下的4.5年、總額6120萬超大型合約，如今仍是中職合約總額的新高紀錄。
⚾️2022年：曾子祐（台鋼雄鷹）
曾子祐畢業於平鎮高中，是標準打跑守三拍子好手的游擊大物，2022年投入中職季中選秀獲得第六隊台鋼雄鷹第一指名，成為台鋼隊史首位狀元郎，穿上極具代表性的1號球衣，雙方簽下總值710萬元，包含簽約金570萬、激勵獎金140萬的合約，簽約金創下歷年高中生第二高，合約總值則追平高中生最高。
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