名家論壇》方野／「政治變色龍」郭信良現形記

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為什麼「挺郭人士」也要負起政治責任？回顧郭信良的從政路，以權謀私早已不是一兩天的事，從政對他而言是一筆長久經營的好生意，所謂的「海派」，更多的是願意配合者給甜頭，不聽話者等著倒大楣，久而久之，郭身邊的人全是一幫利益集團的結合，特別是他當上議長後，大權在握，順我者昌、逆我者亡，地方人士早就議論紛紛。
郭信良最為人所熟知的爭議，莫過於去年縣市長選舉前，在台南市發生的88槍擊案。案發當時，郭信良曾召開記者會，要求警方盡速破案，更意有所指聲稱「真相疑似被蓋住」，之後88槍案被發現疑似藍營自導自演，郭信良一路裝傻，沒有澄清、沒有還台南一個公道，為了打擊台南，寧可和國民黨唱雙簧，亳無是非可言。
再者，郭信良從政多年卻負債累累，涉嫌掏空農漁會特權借貸近1億，至今快30年，竟然可以一毛錢都不還。如果是小老百姓老早就被銀行寄發存證信函，甚至信用破產，但郭信良好端端的欠了快1億台幣長達30年都沒事，被問起時，他竟輕描淡寫地說「自己只是不擅理財」，就是不肯回應台南市民，要怎麼還這1億，還的錢從哪來？郭信良欠錢不還，這不是特權，什麼才是特權！這不是黑金，什麼才是黑金！
此外，郭信良曾在2009年涉及司法案件，當時檢方偵辦「台南市海佃國中新建校舍工程弊案」，查出郭信良疑似在工程招標時，佯稱取得委員名單，收取建築師事務所酬金，又教唆教育處長王水文和海佃國中校長洪麗里變更招標方式。2015年郭信良再度涉及「官田鋼鐵索賄案」，他與助理郭仲進在2011年8月與官田鋼鐵榮譽董事長陳協同餐敘時，表示如果官田生產的廢渣給他處理，環評就能通過，陳協同交付700萬前金，但環評還是沒過關，郭信良「辦事不力」，被一狀告上法院。
2017年，環保署積極推動「宮廟減香」，卻被郭信良抹黑成民進黨政府是要「滅香封爐」，導致小英總統被宗教界人士誤會很深。即使後來蔡總統與環保署接連澄清「絕無滅香」，但郭信良仍一口咬定《宗教法》《空汙法》就是禁香、滅香，這場政治風暴最後演變成723上凱道大遊行活動，差點害慘了蔡英文總統。郭信良散布謠言、傷害小英政府的目的，就是為了搶宗教票，搶票搶到不擇手段、六親不認，郭的人格特質可見一斑。
2022年縣市長選舉時，郭信良更是「不演了」，在國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部成立大會站台，平常跟民進黨部分在地議員、立委互動良好，大選時立刻變臉替國民黨站台，像郭信良這樣的政治變色龍，一路走來備受爭議，會出事早就有跡可循。這一次，期待「司法勿枉勿縱」，把郭信良及其身邊一票利益集團一網打盡，還給台南乾淨的政治環境。
●作者：方野／資深媒體人
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