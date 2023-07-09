美Fed會議紀要暗示續升息　新台幣早盤貶破31.2元

漲多加「鷹」聲！台股周線收黑　法人：主動選股後市仍可期

▲市場對美國聯準會（Fed）升息預期再起，台股7日周五下跌 97.96點，收在16664.21 點，周線也連3黑。（圖／NOWnews資料照片）
▲市場對美國聯準會（Fed）升息預期再起，台股7日周五下跌 97.96點，收在16664.21 點，周線也連3黑。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

市場對美國聯準會（Fed）升息預期再起，美債走升、美股走跌氛圍拖累近日亞股走勢，台股7日周五終場下跌 97.96點，收在16664.21 點，周線也連3黑。展望後市，法人認為，市場在消化漲多、利率政策雜音的同時，也在等待將陸續揭曉的第2季重量級財報與下半年產業展望訊息。若7月財報季若出現震盪調整，亦提供長線布局時點，透過主動選股後市仍可期，其中半導體留意長期結構性佳、短期因庫存調整造成評價偏低的個股作布局，抗景氣循環的再生能源、儲能與航太軍工也可望獲青睞。

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針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，漲多族群明顯成為被調節的壓力中心，高價股相對承壓、部分資金短線上則式轉向中小型股，電子股零星點火；市場在消化漲多、利率政策雜音的同時，另一方面，也在等待將陸續揭曉的第二季重量級財報與下半年產業展望訊息。

就產業面，安聯台灣科技基金經理人潘育憲分析，AI帶動新一波科技業的結構需求，相關供應鏈全部都在台灣，為台灣帶來結構性的利多。今年內在雲端大廠預算不變下，短期經濟逆風下AI伺服器需求雖將排擠傳統伺服器，但中長期兩者將一起成長。

其次，潘育憲認為，半導體庫存去化進行中，但速度緩慢，觀察終端消費復甦以掌握週期下行末端時的反轉機會；半導體第2季落底確定，下半年將隨著AI、伺服器與電動車迎來不錯的復甦力道。

另一方面，潘育憲提到，今年通膨升息趨緩加上生成式AI需求，個股評價回升先於獲利復甦，隨著時序步入下半年，7月財報季若出現震盪調整，亦提供長線布局時點。儘管台股評價已大幅提升，但透過主動選股後市仍可期。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，台股科技股股價上半年已重回正向軌道，部分提前反應景氣復甦預期；現階段，半導體庫存仍在去化中，速度雖然較為緩和，但基本面已在景氣循環底部，後續若終端消費釋出任何好消息，則有利挹注市場信心。至於消費電子需求仍較低迷，後市有待觀察。

就策略來看，安聯投信認為，傳統伺服器與AI負責不同工作任務，短期因預算排擠需求低迷，但長期隨著AI帶動將重啟成長；半導體景氣下行循環的末期，留意長期結構性佳、但短期因為庫存調整造成評價偏低的個股作布局；符合政策趨勢且抗景氣循環的再生能源、儲能與航太軍工亦可望獲青睞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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