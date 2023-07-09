MLB／老虎投手群對藍鳥聯手上演無安打！隊史第一次
美國職棒大聯盟MLB（Major League Baseball）底特律老虎今（9）日對上多倫多藍鳥的比賽，老虎雖然打線發揮平平，但靠著Matt Manning、Jason Foley、Alex Lange三名投手的接力演出，完全封鎖藍鳥打線，上演本季第2場的無安打比賽，同時也是隊史總共9場中唯一一場的接力無安打比賽，終場以2:0擊敗藍鳥。
實習記者陳逸/綜合報導
本場比賽傷癒歸隊第三場的先發投手Manning，主投6.2局飆出5次三振，3次四壞保送以及1次觸身球，沒有失分，在7局上半保送Cavan Biggio後被換下場，退場時Manning甚至不知道無安打比賽正在進行中，「我真的完全不知道，確實有些措手不及。」隨後Foley接替上場延續好表現，1.1局送出1次三振，9局上半再由終結者Lange收官，僅用10顆球便完成了3上3下。
打線方面老虎一局下半便靠著Spencer Torkelson的二壘安打率先得分，之後再靠著Kerry Carpenter的三壘安打跑回第二分，雖然後續被藍鳥投手群壓制，整場比賽未能再得到任何一分，但自家投手群更勝一籌的表現，還是讓老虎以2:0收下勝利。
本季的上一次無安打比賽在不久前剛產生，6月28日紐約洋基隊上奧克蘭運動家的比賽中，洋基先發投手Domingo German完投9局，僅用99球便飆出9次三振，沒有被擊出任何一支安打。