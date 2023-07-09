2023歌仔戲移動式戲院「連台本戲大匯演」 蔡友孝贊助200萬
由民間團體合作發起的「2023 歌仔戲移動式戲院-連台本戲大匯演第一季」，邀繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團和明華園天字戲劇團於高雄市立文化中心廣場開演，並首創戶外大型移動式戲院，推動藝術產業發展。其中，九鼎天新飲食文化事業董事長蔡友孝率先贊助新台幣200萬元，除希望擔任起藝企合作敲門磚，更期盼讓更多成功的企業家們願意一同為台灣藝術市場與環境盡一份心力。
記者郭凱杰／高雄報導
緣龍影視文化事業與九鼎天新飲食文化事業合作，近年來致力於創建觀眾、劇團和場域（企業）一套三贏的商業模式，積極拓展表演藝術市場，推動藝文產業化。將於8月15日至9月13日在文化中心圓形廣場領先全台推出為期一個月「2023 歌仔戲移動式戲院—連台本戲大匯演第一季」，打造占地逾 300 坪超大舞台，營造看戲、玩戲沉浸式體驗空間。
其中，8月23日至27日晚上7點30分高市繡花園戲劇團歷史古冊戲《精忠岳傳、還我河山》、9月3日至7日晚上7點30分鶯藝歌劇團金光神怪戲《天下總代巡》、9月9日至13日晚上7點30分明華園天字戲劇團倫理教化黑撇戲《神俠怪貓傳》等 15 場歌仔連續劇，每5天演出一檔，帶給觀眾全新劇場體驗。
活動策展人執行長江明龍表示，這是繼台灣五六零年代傳統戲曲戲院時期結束後，由民間發起最大型的戲曲活動。這次的連台本戲，連美國人都愛看，來自美國舊金山的傳統戲劇粉絲格雷，這次一買就15場，他說打算在高雄待三個星期，就是為了看台灣的連台本戲。
江明龍強調，雖然是五天為一檔戲，連本戲劇情連貫，但每天開始都會有劇情簡介，劇末也會有預告，觀眾沒空看全本，分開看也有各自的精彩，且很快能融入劇情。
主辦單位也發起「看戲做公益」的活動，與企業及高雄100多家養護中心、社福團體合作，讓長輩及弱勢的孩子們有機會到現場看戲，由出身自傳統戲劇家庭的青年企業家蔡友孝除率先贊助新台幣200萬元外也希望推動文化平權，更期待重現戲院歌仔戲連台本戲風華，讓學子們能進一步了解傳統戲劇文化，一代一代傳承下去。
主辦單位也預估這是繼台灣五六零年代傳統戲曲戲院時期結束後，由民間發起最大型的戲曲活動，為期一個月的「歌仔戲連台本戲大匯演第一季」，預估將會吸引超過10,000人次來參與。