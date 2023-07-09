將主持3場郭台銘活動　徐巧芯否認幫造勢：原則上不討論政治議題

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徐巧芯說，他接下主持人任務是當時吳子嘉邀約，而他也先行確認，郭台銘是否在活動前後或當天宣布參選。徐巧芯強調，國民黨原則很清楚，若對方沒宣布參選，仍會是泛藍盼能團結的力量，不像民眾黨主席柯文哲已宣布參選，存在國民黨小雞條款限制，也是他接下主持的底線之一。
徐巧芯強調，他也講很明白，假設在活動過程中，郭台銘突然宣布參選，而他們事前都不知情，「我也會選擇離開」，國民黨候選人受黨部規定，不能讓外界認定替已宣布參選人站台。
不過，徐巧芯也說，但郭台銘現提出很多對於社會有建設性的政見，包括能源、教育與經濟等，他們都覺得寫得很好，未來若進入國會也希望將這些政策進行提案；因此，去了解郭台銘對國家未來發展方向，也是相當重要的事情，他在接下主持棒前，也已跟吳子嘉確認，原則上不討論政治議題。
徐巧芯進一步指出，每一場活動郭台銘應會有自己的主題，比方經濟、國家未來方向等，以討論政策與對國家未來走向為主，並不會涉及政治上議題。
此外，徐巧芯提到，董事長開講活動開放民眾QA，網友可透過贊助對參加者提出問題，而他作為主持人，也會忠實把民眾問題提出，特別一些較尖銳的問題，他作為主持人也會保持客觀中立，把民眾想知道的問題讓郭台銘直接對決，他澄清此活動「從來就不是幫特定的人造勢」，當天表現是加分或扣分，單憑參加者的準備情況與表達。
至於台北市黨部主委黃呂錦茹質疑，徐巧芯接下主持棒未先報備，會再去了解相關情形。徐巧芯則說，他作為獨立政治人物，不需要跟任何人報備行程，過去很多高雄立委參選人與郭台銘碰面，黨部也都沒認為哪裡不對，而他甚至不是以立委候選人身分，而是以主持人型態參加。
徐巧芯認為，並沒有站台問題，黃呂可能不懂活動流程有所誤會，但作為獨立政治人物凡事都要跟黨部報備，很多民眾會認為變橡皮圖章；他有自主權，在不違反黨部規則情況下，自己可以做決定，不需要向北市黨部報備。