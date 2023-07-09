演唱會經濟與郭董看法不同　林富男期待高雄多辦演唱會

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林富男表示，城市發展並非一蹴可及，也不應僅聚焦於單一領域。高雄產業結構正在不斷轉型和精進中，高科技產業及其附加價值產業，都是高雄逐步發展的目標。但是，高雄發展音樂產業與郭董的看法並不矛盾。
林富男也以郭董近10年來對高雄的承諾為例指出，2014年，他說要挺高雄建一條龍產業鏈，每年的產值可以達數千億；2019年，他承諾投資高雄軟體科學園區800億元。林富男說，10年過去了，這些承諾並未見實現，郭董篤言關公，也是國際型企業家，何謂一諾千金，他應該比我們更懂。相對於高雄市長陳其邁及全市民積極努力工作，推動科技產業轉型與文化觀光融合政策，郭董的承諾與實際行動之間的落差讓高雄人感到失望。
林富男強調，城市發展需要多元化，需要結合傳產、科技與文化。每個城市都有其獨特性，我們需要根據高雄的特性與需求，找出最適合的發展模式。高雄有山、海、河、港、機場、地鐵、高鐵共構，並且有現代化海運中心以及海洋流行音樂中心，這些都是優勢。我們需要活用這些優勢，讓高雄能夠最最大化。
林富男指出，郭台銘的承諾未兌現，這不僅是一個人誠信問題，也反映了一種企業文化。然而，他的未能兌現並不會阻止高雄的進步。我們需要更深入地了解高雄的多元性，尋找各種可能發展模式。林富男期待高雄市要持續且多辦音樂演唱會，這將會為高雄帶來新的經濟動能和文化氛圍，讓高雄成為一個更多元、活躍的城市。