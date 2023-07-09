大和盃棒球賽開打！每支全壘打捐1千元做公益

致力於桃園高中職與全國乙組棒球發展的大和盃棒球賽今年邁入第5年，暑假期間同時展開《桃園市高 中職聯盟聯賽》以及《全國乙組棒球邀請賽》2項賽事，邀集來自全台共38個球隊熱血開打，今（9）日在青埔棒球場舉行棒球賽開幕典禮，大和盃創辦人何溪明還特別宣布，今年設定乙組公益全壘打機制，只要參賽球員每擊出一支全壘打，他個人就捐出1千元，打越多捐越多，所有款項將給弱勢單位，希望球員們在打球運動之餘也能一起做愛心。
記者李春台／桃園報導
大和盃《高中聯賽》今年預計有17 隊精英少棒隊伍參賽，從7月3日至21日，每週一至五於三鶯棒球場熱血開打!《乙組邀請賽》部份則從7月9日開始至8月13日的每週日，在國立體育大學棒球場展開。
今天乙組賽程同時在青埔運動公園棒球場與體大開賽，共計21隊來自全國各地追夢的社會隊伍，爭奪冠亞季殿軍，超過300名球員角逐最佳打擊獎、最佳投手獎等個人特別獎項。
何溪明表示，因為公司有同仁是前青棒球員，加上他個人認為棒球是很好的運動，因此從最初成立大和棒球隊，之後再開辦大和盃棒球賽，大和隊成員已有將近50位球員，分為高中職組及乙組。今年的球賽除了提供報名參賽的高中球隊，每隊一打棒球藉以勉勵學生，另外還設定乙組公益全壘打機制，只要球員擊出全壘打，他個人就另外捐出每支1千元的獎金予弱勢單位，打越多捐越多，沒有設定上限，希望能鼓勵選手們追球打擊勝利的企圖心，也歡迎對棒球有興趣的民眾能一起加入大和盃棒球賽事。