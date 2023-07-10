打溫情牌！「板橋囡仔」郭台銘回憶童年　從諸葛四郎學習俠義精神

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘表示，一九五○年十月十八日他出生在台灣板橋。 板橋，台語唸作「枋橋」，早期城裡的人要來板橋做生意，要跨過公館溝，便在溪上架設木板橋，「枋橋」因此得名，這是我從小便熟知的地名典故。 那時他們總說，一橋之隔的台北是熱鬧的中心，我從來不以為然。「 對我來說，板橋與慈惠宮才是我世界的中心。」
郭台銘說，他小時候有一段時間都跟著外婆住，可是他外婆不會講台灣話，只會講山東話、煙台話；所以，他第一個會講的是外婆的山東話，第二個會講的是台灣話。等到就讀了小學，才開始學注音符號，國語算是學會的第三種語言。 那時回家講的是山東話、煙台話，出去外面跟朋友玩，就講台語。外婆不會講台語，出外買東西，常會帶他去做翻譯，甚至還靠他和賣菜的殺價。有時候殺價成功，外婆會給我兩三毛的零用錢，那時會覺得自己立了好大的功勞。爸媽雖然是外省人，但他們家並不是住在眷村，所以也和大家一樣，國語台語都交雜著使用。
說起諸葛四郎漫畫，郭台銘回憶說，從一九五八年開始，漫畫家葉宏甲在《漫畫大王》連載知名的《諸葛四郎》，和隨後劉興欽推出的《大嬸婆》系列，成為他們這一代童年時追捧的課後讀物。受到諸葛四郎與真平的影響，國小時期一下課就會差不多有二、三十個同學，成群結隊相約去林家花園玩「殺刀遊戲」。
郭台銘指出，五○年代，慈惠宮附近那一帶，堪稱板橋最早發展的蛋黃區。現在的國定古蹟林本源園邸（板橋林家花園），在他們小學時還沒有整頓，裡面很多違章建築，很多假山都還在，便成為他們玩樂的天堂。 在林家花園玩的「殺刀遊戲」，就是用手當成劍，像劍客般互相砍殺。先猜拳分成藍白兩隊後，就開始「殺刀」，那個人要是被殺到身體或是腳，就算死掉，死掉就被抓去俘虜營裡當俘虜。被抓去俘虜營的人，也可以冒險去營救，一旦摸到被俘虜的隊友，就等於救回來了。
郭台銘說羅大佑〈童年〉那句知名的歌詞，「諸葛四郎和魔鬼黨，到底誰搶到那支寶劍」，是漫畫裡的情節，也是他們的童年。當年，一下課後大夥就跑去玩殺刀遊戲，直到滿頭大汗，然後回家晚飯吃一吃，洗澡洗一洗，又去老師家上課補習。 他從大嬸婆身上學到台灣人的智慧與溫厚，從諸葛四郎身上學習俠義精神，這段歲月是他小學最難忘的成長時光。
查看原文
延伸閱讀：
接受不分區？郭辦：郭台銘只考慮選總統
徐巧芯將主持三場郭台銘活動：他如果宣布參選總統 我就會立刻離開