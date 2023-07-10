世界聽障桌球錦標賽在台灣點燃戰火　聽奧銀牌國手攜手捍衛主場

我是廣告 請繼續往下閱讀
值得一提的是，近年臺灣在國際間積極推動聽障青年運動發展，因此除了第4屆世界聽障桌球錦標賽外，首屆世界聽障青年桌球錦標賽也將在臺北同時開打，為我國在世界聽障運動歷史上的貢獻再添一筆。而明(113)年台灣也預計舉辦「2024世界聽障田徑錦標賽」，另有「2027世界聽障青年運動會」等重要國際賽。
本屆賽事於7月10日至11日由青年選手打頭陣，在青年錦標賽結束後，則進行世界聽障桌球錦標賽，預計將有來自世界各地共16國、逾160人參與，匯聚當前世界聽障桌球實力堅強好手，包含飽受戰爭之苦卻在2022年第24屆夏季達福林匹克運動會(聽障奧運)逆勢奪下男子團體賽金牌的烏克蘭選手，以及包辦男、女單打金牌的新興歐陸強國斯洛伐克選手都將來臺獻技。
我國代表隊則以去(111)年征戰聽障奧運會、奪下男子團體銀牌的楊榮宗、王顗翔、盧仕杰及郭岳東等4人捍衛主場；女子隊則由中生代選手陳千霏及張宜君聯手出擊；首屆青年桌球錦標賽我國也不缺席，有林哲以、莊承燁及伊恩熹等三位男、女年輕選手參賽。其中來自臺南的莊承燁，甫在今年5月的少年桌球國手選拔暨排名賽以第10名之姿當選為我國少年桌球國手，將是實力值得期待的冉冉新星。