MLB／大谷翔平第32轟來了！單場已經「猛打賞」　進帳3安、2打點

世界聽障桌球錦標賽在台灣點燃戰火　聽奧銀牌國手攜手捍衛主場

▲體育署國際組楊莒妤副組長與中華代表隊合影。體育署提供
▲體育署國際組楊莒妤副組長與中華代表隊合影。體育署提供

記者廖聿偉/綜合報導

「第4屆世界聽障桌球錦標賽暨第1屆世界聽障青年桌球錦標賽」將於7月10日至19日在國立臺灣大學綜合體育館開打，也是繼2019年世界聽障羽球錦標賽後，再次回我國主辦的世界級聽障運動賽事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆賽事原訂於2020年由奧地利巴登市(Baden, Austria)主辦，後因新冠疫情取消；在中華民國聽障者體育運動協會及教育部體育署的共同努力下，向國際聽障運動總會(ICSD)申辦，憑藉過往成功主辦多項賽事的經驗與良好口碑，獲得總會及各會員國的信賴及支持，成功取得主辦賽事的權利。

值得一提的是，近年臺灣在國際間積極推動聽障青年運動發展，因此除了第4屆世界聽障桌球錦標賽外，首屆世界聽障青年桌球錦標賽也將在臺北同時開打，為我國在世界聽障運動歷史上的貢獻再添一筆。而明(113)年台灣也預計舉辦「2024世界聽障田徑錦標賽」，另有「2027世界聽障青年運動會」等重要國際賽。

本屆賽事於7月10日至11日由青年選手打頭陣，在青年錦標賽結束後，則進行世界聽障桌球錦標賽，預計將有來自世界各地共16國、逾160人參與，匯聚當前世界聽障桌球實力堅強好手，包含飽受戰爭之苦卻在2022年第24屆夏季達福林匹克運動會(聽障奧運)逆勢奪下男子團體賽金牌的烏克蘭選手，以及包辦男、女單打金牌的新興歐陸強國斯洛伐克選手都將來臺獻技。

我國代表隊則以去(111)年征戰聽障奧運會、奪下男子團體銀牌的楊榮宗、王顗翔、盧仕杰及郭岳東等4人捍衛主場；女子隊則由中生代選手陳千霏及張宜君聯手出擊；首屆青年桌球錦標賽我國也不缺席，有林哲以、莊承燁及伊恩熹等三位男、女年輕選手參賽。其中來自臺南的莊承燁，甫在今年5月的少年桌球國手選拔暨排名賽以第10名之姿當選為我國少年桌球國手，將是實力值得期待的冉冉新星。

桌球／林昀儒攜手陳思羽橫掃中國組合　闖進WTT挑戰賽混雙決賽

路跑／10公里幼苗組大受歡迎　奧運桌球選手鄭怡靜傳承經驗

桌球／林昀儒世錦賽止步16強！不敵中國林高遠　關鍵第4局遭逆轉

桌球／新鄉賽不敵林昀儒　馬龍坦言：他給我造成許多壓力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀