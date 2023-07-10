金融助點火！台股早盤漲逾110點 光學、網通強勢走高
美股上週五（7日）跌多漲少，不過台北股市今（10）日開高走高，早盤一度漲逾110點，來到16778點，漲幅0.6%。主要是金融族群點火，權值王台積電早盤也漲0.8%帶動大盤表現，其他重要電子股，如大立光漲2%，也帶動其他光學族群，而今日盤面焦點為第三代半導體與網通族群，像是漢磊漲逾5%、系通飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數7日下跌187.38點，或跌0.55%，收33734.88點；標普500指數下跌12.64點，或跌0.29%，收4398.95點；那斯達克綜合指數下跌18.33點，或跌0.13%，收13660.72點；費城半導體指數上漲0.24點，或0.01%，收3577.73點。
台北股市今日開高走高，早盤一度漲逾110點，來到16778點，漲幅0.6%。主要為金融類股表現強勁，開發金漲4%，元大金漲2%多，永豐金、上海商銀、新光新、國泰金漲逾1%。
晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤也強勢漲5元，來到570元，漲幅0.8%。同樣為晶圓代工的聯電、世界先進小漲，力積電跌0.4%。其他重要電子股，如聯發科、日月光走高，宏碁近2%，英業達與台達電漲1%，大立光漲2%，帶動其他光學族群，像是先進光漲5%，亞光、玉晶光與今國光漲3%。不過，華碩、和碩、國巨、旺宏、廣達走低，緯創跌約1%。
今日網通族群紅通通，系通飆漲停，華星光漲7%，星通、東訊漲3到4%，訊舟、富裔漲逾1%。第三代半導體也表現亮眼，漢磊、台亞漲逾5%，嘉晶漲逾4%，精材、全新、宏捷科漲1到2%。