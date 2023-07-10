台東隨機持刀砍人案！妙齡女慘被美工刀刺傷 嫌犯遭檢方聲押
本月9日中午，台東市中興路發生隨機傷人事件，26歲蔣姓女子遭50歲張姓男子尾隨，被男方持美工刀刺傷，所幸之後附近民眾見義勇為，持湯勺、電風扇、行李箱等物包圍並制伏張男，警方趕抵後隨即將他逮捕，訊後依涉嫌殺人未遂罪移送偵辦，檢方複訊後，認定張男涉案重大，且有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞， 向法院聲請羈押。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時蔣女手拖行李箱、從超商走出後，遭張男尾隨在後，之後被其手持美工刀攻擊，蔣女身中多刀受傷倒地，掙脫後驚慌大喊救命，附近幾名路人見狀，隨即持湯勺、電風扇、行李箱等物包圍並制伏張男，警方隨後趕來逮捕。
張男落網後，查獲作案用美工刀1把，背包內第2把美工刀，9日深夜被依殺人未遂罪嫌偵辦。檢方複訊後，認為張男隨機砍人，且有逃亡及反覆實施之虞，向台東地院聲請羈押。
※【NOWnews 今日新聞
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