侯友宜公開致歉！為「4年前幫忙不夠」拍謝　韓國瑜回應了

名家論壇》鈕則勳／郭董若參選　恐進退失據

▲鴻海集團創辦人郭台競選組織持續擴大招兵買馬，並持續拋議題，參選的態勢可謂越來越明顯。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.12）
▲鴻海集團創辦人郭台競選組織持續擴大招兵買馬，並持續拋議題，參選的態勢可謂越來越明顯。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.12）

文／鈕則勳

郭董參選的機率可能越來越高，畢竟他的競選組織持續擴大招兵買馬，也一直在拋議題，不論是針對民進黨執政的缺失進行批判，或是坊間也傳聞要和柯文哲整合、甚至「併購」民眾黨，同時更拜會國民黨大咖、如王金平與立委參選人，參選的態勢可謂越來越明顯。雖然郭董對重返政治舞台躍躍欲試，但橫在他面前的卻有幾個不易克服的風險，硬要逆勢操作，恐進退失據。

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首先，國民黨徵召侯友宜時，郭董已在社群上Po文表示會支持侯友宜，現今若又參選，等於背棄了之前的政治承諾，此舉勢必衝擊郭的政治誠信，影響參選正當性，也限制了他拓票中間選民的可能性 ; 特別是侯友宜在金溥聰加入陣營為其操盤之後，藍營很明顯的有大軍集結的趨勢，況且國民黨還特別制定了禁止黨籍參選人邀請非國民黨籍參選人為自己助選的條款，就是俗稱的「防郭台銘、防柯文哲」條款，主要的目的就是防堵郭、柯來挖國民黨的牆角。畢竟郭要參選，仍得要獲得立委參選人的支援，才能彼此呼應、相互拉抬，少了立委參選人協助組織動員，郭就算參選，只靠網路空戰就想當選，恐力有未逮。

其次，柯文哲在民調支持度上，已經領先侯友宜，穩坐第二名，甚至有幾次民調支持度還超越賴清德，支持度已有一定的穩定性，甚至有許多藍營的立委候選人和其互動、接觸或是不期而遇 ; 柯又有穩定的年輕族群基本盤，在最新的社群平台Threads的使用上，柯雖不是第一位使用的總統候選人，但其仍後發先至，粉絲量仍然海放郭台銘、賴清德與侯有宜，近期又釋放出月底要開演唱會的訊息，即便票價不菲，但已創造出強大話題與網路聲量，凸顯出柯的選戰已然上軌道且打出了節奏，直接威脅了賴、侯。在侯與柯都有一定實力的情況之下，最後才打算參戰的郭，其實不容易操縱選局。

很容易理解的是，郭現今的動作頻頻，甚至不排除參選，策略的盤算當然是想制衡藍白，達到「換侯」或者是「郭柯配」的目標。但就如前述，金溥聰入侯陣營，就是要穩定軍心，加上國民黨主席朱立倫表態不換侯，即便一直有傳聞稱，挺郭中常委及勢力想要在中常會發難或是全代會換侯，但在缺乏強有力的帶頭者及正當性論述的基礎下，機率已經非常渺茫。

至於柯文哲，民調支持度不僅已經「超侯趕賴」，形勢大好，民眾黨現今也順勢排兵佈陣，在有機會的區域選區提名現任立委轉戰，展現政黨主體性與氣魄 ; 不僅對國民黨發言人「沒有一定要選到底」的論述揚言提告，使國民黨發言人不得不道歉外，柯對之前傳聞郭要併購民眾黨，也表示「嚇到了」並取消兩人會面，對於國民黨要柯「無條件投降」且不排斥「侯柯配」的傳聞，柯也驚訝表示「無條件投降？怎麼會這樣問？」柯的論述、動作及針對傳言的回應，也不斷透露著想形塑主場優勢的企圖心，畢竟現今民調支持度高，不僅對於藍白合有主動權，對於是否和郭合作，更有滿手的籌碼可以和郭博弈談判，郭若還昧於情勢的期待「郭柯配」，或許會竹籃打水一場空。

最後，就郭董本身競逐大選的利基與風險來說，他作為成功的企業家，當然具有滿滿拚經濟的意象，以首富之姿欲投入大選當然話題滿滿，年輕人也一定程度崇拜或埋單，他又趁國民黨對於兩岸議題建構被民進黨制約，不敢太過表態的當下，不斷在維持兩岸和平或是簽和平宣言上強化，想抓緊詮釋權，這都是利基與機會 ; 但選舉仍得靠組織動員，郭董要參選只能藉泛國民黨系統，但國民黨中央豈會容忍郭對組織系統蠶食鯨吞？當然勢必祭出黨紀規範嚴陣以待，郭要怎麼突圍，當然是第一個得面臨的大問題。

第二，侯現今已表態接受「九二共識」，除了想拉攏深藍選票歸隊外，當然是要避免可能參選的郭在兩岸議題上搶發言權，「侯金體制」的快速回防，當然也可能壓縮郭的議題操作空間。第三，郭要選總統，得要有立委參選人這些小雞來幫襯，才能相互拉抬，在藍綠白早就按部就班排兵佈陣的當下，郭要如何補強這塊弱點，仍有懸念 ; 況且依照往例，選舉公告多在九月中旬公布，屆時郭董才開始連署，藍綠白三方選戰勢必早已打得難分難解，除非郭董連署超過百萬，不然要在這場大選中引發質變、獨領風騷，確實有其難度。

綜合以上分析，對於郭可能的參選及籌謀，藍白兩黨早已嚴陣以待，在這樣的情況之下，郭硬要參選，不僅「進退失據」的可能風險拉高，賴清德當選或許也已十拿九穩了。


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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