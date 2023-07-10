名家論壇》鈕則勳／郭董若參選　恐進退失據

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其次，柯文哲在民調支持度上，已經領先侯友宜，穩坐第二名，甚至有幾次民調支持度還超越賴清德，支持度已有一定的穩定性，甚至有許多藍營的立委候選人和其互動、接觸或是不期而遇 ; 柯又有穩定的年輕族群基本盤，在最新的社群平台Threads的使用上，柯雖不是第一位使用的總統候選人，但其仍後發先至，粉絲量仍然海放郭台銘、賴清德與侯有宜，近期又釋放出月底要開演唱會的訊息，即便票價不菲，但已創造出強大話題與網路聲量，凸顯出柯的選戰已然上軌道且打出了節奏，直接威脅了賴、侯。在侯與柯都有一定實力的情況之下，最後才打算參戰的郭，其實不容易操縱選局。
很容易理解的是，郭現今的動作頻頻，甚至不排除參選，策略的盤算當然是想制衡藍白，達到「換侯」或者是「郭柯配」的目標。但就如前述，金溥聰入侯陣營，就是要穩定軍心，加上國民黨主席朱立倫表態不換侯，即便一直有傳聞稱，挺郭中常委及勢力想要在中常會發難或是全代會換侯，但在缺乏強有力的帶頭者及正當性論述的基礎下，機率已經非常渺茫。
至於柯文哲，民調支持度不僅已經「超侯趕賴」，形勢大好，民眾黨現今也順勢排兵佈陣，在有機會的區域選區提名現任立委轉戰，展現政黨主體性與氣魄 ; 不僅對國民黨發言人「沒有一定要選到底」的論述揚言提告，使國民黨發言人不得不道歉外，柯對之前傳聞郭要併購民眾黨，也表示「嚇到了」並取消兩人會面，對於國民黨要柯「無條件投降」且不排斥「侯柯配」的傳聞，柯也驚訝表示「無條件投降？怎麼會這樣問？」柯的論述、動作及針對傳言的回應，也不斷透露著想形塑主場優勢的企圖心，畢竟現今民調支持度高，不僅對於藍白合有主動權，對於是否和郭合作，更有滿手的籌碼可以和郭博弈談判，郭若還昧於情勢的期待「郭柯配」，或許會竹籃打水一場空。
最後，就郭董本身競逐大選的利基與風險來說，他作為成功的企業家，當然具有滿滿拚經濟的意象，以首富之姿欲投入大選當然話題滿滿，年輕人也一定程度崇拜或埋單，他又趁國民黨對於兩岸議題建構被民進黨制約，不敢太過表態的當下，不斷在維持兩岸和平或是簽和平宣言上強化，想抓緊詮釋權，這都是利基與機會 ; 但選舉仍得靠組織動員，郭董要參選只能藉泛國民黨系統，但國民黨中央豈會容忍郭對組織系統蠶食鯨吞？當然勢必祭出黨紀規範嚴陣以待，郭要怎麼突圍，當然是第一個得面臨的大問題。
第二，侯現今已表態接受「九二共識」，除了想拉攏深藍選票歸隊外，當然是要避免可能參選的郭在兩岸議題上搶發言權，「侯金體制」的快速回防，當然也可能壓縮郭的議題操作空間。第三，郭要選總統，得要有立委參選人這些小雞來幫襯，才能相互拉抬，在藍綠白早就按部就班排兵佈陣的當下，郭要如何補強這塊弱點，仍有懸念 ; 況且依照往例，選舉公告多在九月中旬公布，屆時郭董才開始連署，藍綠白三方選戰勢必早已打得難分難解，除非郭董連署超過百萬，不然要在這場大選中引發質變、獨領風騷，確實有其難度。
綜合以上分析，對於郭可能的參選及籌謀，藍白兩黨早已嚴陣以待，在這樣的情況之下，郭硬要參選，不僅「進退失據」的可能風險拉高，賴清德當選或許也已十拿九穩了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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