疫後拚觀光！陳建仁視察台中機場：14航線明年5月全恢復
受新冠疫情影響，中部國際機場飛機大量減班，疫後至今僅恢復3成，導致中部地區民眾出國不便。行政院長陳建仁今視察時指出，目前中部國際機場只恢復4航點，原本14個航點預計明年5月可全部恢復，除了紓解桃園國際機場運量，也能促進中部8縣市觀光。對於週邊銜接的國道、台中機捷（橘線），陳建仁指示交通部與地方密切合作、儘速推動。
記者顏幸如／台中報導
陳建仁今（10）早視察中部國際機場既有航廈整體改善工程、國道1號增設銜接台74線系統交流道工程。民航局長林國顯簡報時指出，原清泉崗機場因中部有許多台商到中國投資，2010年改為中部國際機場，是國內腹地最大的機場，疫情前年使用人數有289萬人，其中飛港澳、中國人數占2/3。但新冠疫情後飛機大量減班，政府也在這3年半投入10.85億元，進行航廈結構外觀、內部空間更新、空橋、機電等改造工作，即將於本周正式峻工。
台中市副市長黃國榮指出，雖然機場在台中市，嘉惠的卻是中部8縣市，為了促進觀光，中部區域治理平台已發4千份禮物給越南來的包機旅客，未來希望中央與地方的都市計劃充分配合，讓1號、3號高速公路的銜接，以及捷運橘線都能完備，讓中部機場的觀光客恢復到一年3、4百萬人。
交通部長王國材表示，經過此番整建，原本年容量可由290萬人提昇到360萬人，疫後至今（7月）已恢復4航點，年底再增加5航點，可達到恢復65%，預計到明年5月，14航點可以全部恢復。交通部樂見旅客及台商中進中出，分散桃機的擁擠。對於中部機捷，王國材說，交通部對捷運橘線審查過程有些意見，希望中市府趕快修改，再度送上來審核。國3匝道部份也會配合一起完成，讓週邊交通更便利。
行政院長陳建仁指出，中部國際機場的改建工程歷經3年半，通過疫情、缺工、原料大漲的考驗，「穿著西裝改西裝」非常不容易。台中有全球密度最高的零組件產業聚落，中部機場對在地產業發展很重要，更希望恢復飛往日本、韓國、越南的包機，讓觀光客能進來，未來更好的願景是興建第3航廈，達到年運次500、1000萬人，因此附近交通網建設很重要，包括國道1號大雅路段、豐原潭子段都在拓寬中，就是為了讓台中機場附近、中科園區交通更順暢、路網做得更健全。