男遭斷裂電纜線電擊亡 台電有疏失判賠1615萬元確定
某科技公司羅姓技師8年前在新北市烏來區，遭斷裂掉落的電纜線電擊死亡，羅妻及4子女認為台電有管理疏失，提告請求賠償。最高法院先前已判決台電應給付死者家屬精神慰撫金、喪葬費共1069萬餘元確定，近日又針對撫養費再判賠546萬元，總計台電須賠償1615萬餘元。
記者潘千詩／台北報導
死者家屬主張，羅男於2015年1月22日中午，騎車行經新北市烏來區啦卡路9巷36號附近樹林空地，因台電置於該處的「B6801HA89號」電桿及架連的 「烏來WK23饋線」等電力設備疏於維護，任憑該電纜線斷裂懸落，致羅男遭電纜線電擊當場昏厥，經送醫急救仍宣告不治，向台電求償2264萬餘元。
台灣電力公司主張，是故發生涉及天災事變等不可抗力因素，台電已依照作業規範定期派員巡勘，另經檢察官偵查後認定，台電無過失且不起訴，又電桿上已標示「有電勿近」警語，請求駁回原告之訴及假執行。
最高法院判台電應賠償死者家屬醫藥、喪葬費和慰撫金共1069萬624元確定，但扶養費有疑義，發回更審。
高院更二審考量，羅男過世時為43歲，根據2015年新北市男性簡易生命表計算，其餘命為36.68歲，再依霍夫曼式計算法重新核算未到期的扶養費後，認台電應給付546萬餘元扶養費，最高法院駁回上訴，全案確定，台電共計要賠1615萬839元。