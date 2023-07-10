搶攻父親節甜蜜商機 競推創意造型蛋糕吸睛兼美味

迎接父親節到來，台中市星級飯店及85℃紛端主題蛋糕搶市；福華飯店的父親節限定「紳士」蛋糕，蛋糕上的菸斗、鬍子造型，象徵父親翩翩紳士風度。裕元花園酒店的「茶之夏韻」蛋糕，以紅烏龍茶為基底，標榜爽口養生。另85℃一口氣推出四款父親節造型蛋糕，早鳥可享85折優惠，滿額還可抽萬元旅遊基金，限額20名，預估全台可售出3萬6千個。
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不想吃巧克力口味的，福華另推檸檬派及橙香莓果乳酪慕斯蛋糕，強調零麵粉使用，無論是無麩飲食者或者甜點愛好者，均可無負擔享受優質甜品。「檸檬派」將外皮烤至金黃酥脆，酸甜口感瞬間在口腔中綻放，口口都充滿了酸爽的檸檬風味。橙香莓果乳酪慕斯蛋糕鋪上一片片柳橙飄散水果清香，新鮮莓果與乳酪慕斯層層堆疊成蛋糕體，想嘗試健康甜點的民眾，不妨選擇這兩款新品孝敬父親。
八月父親節，裕元花園酒店首賣父親節蛋糕「茶之夏韻」，以台東頂級紅烏龍茶製成慕斯體蛋糕，內層搭配清爽無麩質、無添加麵粉的檸檬海綿蛋糕，以及新鮮熱帶水果熬煮的庫利果凍，入口迷人的羅勒檸檬香氣四溢，加上底層紅烏龍茶酥脆餅乾底帶出的豐富層次口感，讓人欲罷不能。
業者表示，根據父親節蛋糕口味市場調查，苦甜系與清爽系是消費者最愛的二款風味，裕元花園酒店今年父親節，除推出以茶為基底的「茶之夏韻」外，還有清爽系的夏日限定青檸蛋糕可供選擇，嚴選屏東九如檸檬融入日本中澤鮮奶油製成的檸檬蛋糕體，外層包覆白巧克力，無過多裝飾，品嘗最純粹的檸檬清香。
85ºC今年以「父の日 父是山」為主題，推出四款平價造型蛋糕，包括6吋「父是山」造型，以壯麗的富士山為背景，隱喻爸爸就是每個家庭最堅固的靠山。8吋「萬能老爸」搭配各種手工具，老爸是無所不能；「老子有錢」和「超能老爸」造型，則搭配超仿真的美金鈔票和超人造型配件，不同造型與口感，要給辛苦的老爸不一樣的驚喜！
值得一提的是，為了讓父親節加碼歡樂，不僅即日起至8月5日預購父親節主題蛋糕，可享85折優惠（限門市購買），即日起至8月8日只要是85Cafe APP會員，單筆不限品項消費滿500元，結帳報會員電話，就能抽1萬元旅遊基金，總共20位名額。由於20萬現金大放送助攻，預計活動檔期間全台可售出三萬六千個主題蛋糕。