證實曾建議郭台銘列不分區　黃健庭：這是「B計畫」不只一次討論

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郭台銘辦公室質疑，依照黃健庭的說法，國民黨高層要私相授受以立法院長換總統候選人資格，這兩個職位非但不對等，且事實上國民黨立法院長職位根本不存在，「郭參與國民黨徵召也只考慮總統候選身分，未曾有其他想法。」
黃健庭還原對話指出，他3月12日和郭台銘約好見面吃飯，此前郭告訴他，這次不管提名誰都會支持，目標就是一定要贏回政權；因此，當天在一番談論後，他就提出這個建議，若總統徵召勝出，他選總統、侯友宜繼續當新北市長；如果是侯市長贏，郭則來列不分區，輔選總統及立委，爭取做國會議長，「之後我們稱這方案為plan B。」
黃健庭指出，郭台銘本就關心科技產業相關法案的立法，若有立法院長身分又可以推動國會外交，發揮其長才；此事後來不止一次討論，甚至談到排名的順位。黃健庭還透曝，郭台銘還說不用把他排第一名，放後面一點有催票效果。
黃健庭強調，這也同時說明，外界說過程中他們讓郭董認為一定會提名自己，「完全是無中生有的造謠，怎麼可能一方面要讓他覺得一定提他，一方面又跟他討論plan B，事實是plan A和B同時存在，為的就是整合泛藍不要分裂。」
黃健庭直言，他說的絕對是實話，plan B是個備案，因為他們希望這次郭董的力量能加進來，不論最後是那一個方案，都是幫助藍軍的重要人物。
最後，黃健庭說，他們提名作業公正公平，雖不知道最後誰會勝出，但先彼此有共識，當結果出來時，大家會站在一起，呈現一個團結的團隊，能下架民進黨隊伍，這也是一直到今天他們努力的目標，「相信郭台銘會信守承諾，不相信會願意保送民進黨總統參選人賴清德。」