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證實曾建議郭台銘列不分區　黃健庭：這是「B計畫」不只一次討論

▲傳郭台銘曾同意若初選徵召失利，願認不分區立委爭取立法院長，黃健庭今受訪表示，他們不只一次討論此事，更強調「我說的絕對是實話。」（資料照片／記者葉政勳攝）
▲傳郭台銘曾同意若初選徵召失利，願認不分區立委爭取立法院長，黃健庭今受訪表示，他們不只一次討論此事，更強調「我說的絕對是實話。」（資料照片／記者葉政勳攝）

記者翁子竣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘曾角逐代表國民黨參選總統，國民黨秘書長黃健庭曝郭台銘曾同意若初選徵召失利，願擔任不分區立委，並爭取當立法院長；未料，郭台銘辦公室則發聲明駁斥，並稱郭參與國民黨徵召只考慮總統候選人，未曾有其他想法。對此，黃健庭今（10）日受訪還原談話過程，稱不止一次討論並強調「我說的絕對是實話。」

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黃健庭表示，郭台銘曾同意若初選徵召失利，就會擔任不分區立委，並且爭取當立法院長。郭台銘辦公室昨則反駁，黃健庭記憶中曾經請求郭台銘同意如果未得國民黨徵召就轉而接受立法院長的安排，然而立法院113席中國民黨只佔38席，只有三分之一，郭怎麼可能答應去當立法院長？

郭台銘辦公室質疑，依照黃健庭的說法，國民黨高層要私相授受以立法院長換總統候選人資格，這兩個職位非但不對等，且事實上國民黨立法院長職位根本不存在，「郭參與國民黨徵召也只考慮總統候選身分，未曾有其他想法。」

黃健庭還原對話指出，他3月12日和郭台銘約好見面吃飯，此前郭告訴他，這次不管提名誰都會支持，目標就是一定要贏回政權；因此，當天在一番談論後，他就提出這個建議，若總統徵召勝出，他選總統、侯友宜繼續當新北市長；如果是侯市長贏，郭則來列不分區，輔選總統及立委，爭取做國會議長，「之後我們稱這方案為plan B。」

黃健庭指出，郭台銘本就關心科技產業相關法案的立法，若有立法院長身分又可以推動國會外交，發揮其長才；此事後來不止一次討論，甚至談到排名的順位。黃健庭還透曝，郭台銘還說不用把他排第一名，放後面一點有催票效果。

黃健庭強調，這也同時說明，外界說過程中他們讓郭董認為一定會提名自己，「完全是無中生有的造謠，怎麼可能一方面要讓他覺得一定提他，一方面又跟他討論plan B，事實是plan A和B同時存在，為的就是整合泛藍不要分裂。」

黃健庭直言，他說的絕對是實話，plan B是個備案，因為他們希望這次郭董的力量能加進來，不論最後是那一個方案，都是幫助藍軍的重要人物。

最後，黃健庭說，他們提名作業公正公平，雖不知道最後誰會勝出，但先彼此有共識，當結果出來時，大家會站在一起，呈現一個團結的團隊，能下架民進黨隊伍，這也是一直到今天他們努力的目標，「相信郭台銘會信守承諾，不相信會願意保送民進黨總統參選人賴清德。」

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