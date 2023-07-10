薔薔盼酷炫「度過難關」好好解決！自爆曾因私密片被前男友威脅
YouTuber團體「反骨男孩」團長酷炫近日被網紅星宣指控偷拍性愛過程，還將私密片給其他團員觀賞、炫耀，對此，酷炫否認指控，表示自己並沒有做任何違反法律的行為，他昨（9）日晚間還在臉書發聲：「男生真的要好好保護自己！」而藝人薔薔今（10）日出席化妝品記者會，表示自己過去與酷炫有合作過，認為對方是個很好的人，「希望他可以度過這一關，好好解決事情」，更自爆曾被前男友拿私密片威脅，情緒激動暴走：「跟他翻臉啊，不然讓你白白掐著脖子嗎？」
記者郭佩蓉/台北報導
薔薔今日出席記者會，透露自己曾和酷炫合作，不管酷炫是不是被誣賴，她都希望他能好好解決，「就我認知，他常常幫我很多、教我很多，對我來說他是很好的人，不覺得他會做什麼不好的事」，薔薔也替他說話，認為酷炫的人設本來就不是什麼純情男，「他很聰明很會照顧人，基本上他沒有什麼問題啊」，不過在女性意識抬頭的社會下，薔薔認為不僅女性要保護自己，男性也是，男生如果沒保護好自己，很有可能被利用，「我不曉得真相，但男性要保護好自己，要適當保持距離、去避嫌，是應該的，有時候不一定是有意的，要懂得反擊，像是誰碰我我就反擊」。
薔薔也自爆在20歲的時候，曾與前男友一起拍下私密片，但分手鬧不合時，對方卻變恐怖情人，把影片拿來當威脅她的工具，讓她相當生氣，將手機、電腦全部拿回來刪除影片，反而被對方告偷竊，薔薔情緒激動大喊：「跟他翻臉啊，不然讓你白白掐著脖子嗎？不管遇到任何事都要適當反擊，我可以對你好、付出所有，但你對我不好的時候，我可以停止付出」，被問到是否害怕影片外流，她也強調在認識人的時候，就要會觀察，「誰知道他會不會對你做出什麼事，把重心放自己身上，把自己顧好」。
她也給女性們建議，「適當保護自己很重要，很多時候都是活在當下，但如果之後被當成傷害妳的武器，就要反擊，不然就是不要拍，如果要拍，後果就要承擔」，現在的她隨著年紀增長已經不會拍影片，但她也呼籲年輕人們：「我就告訴你怎麼預防啊，我不能阻止你，只能告訴你可能遇到的事情，姐姐是過來人」，最後，被問到是否有穩定交往的對象，她也表示現在就享受當下，「女人把自己顧好比較重要，有時候就是緣分，是你的就是你的，不是的話，怎麼強求都沒有用」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110