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郭台銘怒了！郭辦澄清：絕無承諾列不分區立委　批黃健庭抹黑捏造

▲黃健庭今曝「B計劃」指郭台銘曾承諾若總統初選徵召失利，願改列不分區立委，並爭取立法院長；郭辦稍早發聲明痛斥抹黑、捏造，成打擊友軍的武器。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲黃健庭今曝「B計劃」指郭台銘曾承諾若總統初選徵召失利，願改列不分區立委，並爭取立法院長；郭辦稍早發聲明痛斥抹黑、捏造，成打擊友軍的武器。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者翁子竣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘曾爭取代表國民黨參選總統，國民黨秘書長黃健庭今（10）日受訪曝光「B計劃」，指郭台銘曾承諾若初選徵召失利願改任不分區立委，並爭取立法院長。對此，郭台銘辦公室稍早發聲明澄清「與事實不符」，並反批黃健庭抹黑、捏造，成打擊友軍的武器。

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還原郭台銘角逐國民黨總統初選經過，黃健庭今受訪表示，他3月12日和郭台銘約吃飯，此前郭告訴他，這次不管提名誰都會支持，目標就是一定要贏回政權；因此，當天在一番談論後，他提議若徵召勝出，由郭選總統、國民黨總統參選人侯友宜當新北市長；而若是侯贏，郭則列不分區，爭取國會議長，並稱該方案為plan B。

黃健庭指出，此事後來不止一次討論，甚至談到排名的順位，郭台銘還說不用將其排第一名，放後面一點有催票效果。黃健庭強調，他說的絕對是實話，plan B是個備案。

然而，針對黃健庭的說法，郭台銘辦公室則發聲明反擊，3月12日的會面是黃健庭主動傳訊息給郭台銘，並稱想約見面，絕非黃健庭所說「郭董約我吃飯」。其次，當天晚餐，雙方絕對沒有在檯面下，達成任何私相受授的協議。郭身邊所有朋友，也都未曾聽說提及考慮進立法院。

郭辦指出，如今從黃健庭的言論看來，國民黨主席朱立倫當初是否將中常會給予的授權，當做一張空白支票？令外界在提名過程中產生了是否黑箱的聯想？沒有任何公平、公正、公開的遊戲規則，因而使社會大眾無法於事後對國民黨當時的提名機制進行檢驗。

郭辦表示，郭台銘始終情義相挺、真心付出，完全對國民黨高層秉持信任，「不能理解為何今日黃健庭要從中加以挖掘、扭曲、抹黑、捏造等政治操作，成為打擊友軍的武器」，郭感到深感心痛，在台灣選民政治智慧與判斷力高漲的現在，仍用這種老式政治思維，企圖以自說自話爭取選民的認同，不僅是看不起台灣選民的智慧，也是對國民黨的二度傷害。

郭辦也提到，國民黨提名總統參選人後，郭台銘仍舊十分關心中華民國與國民黨的未來，呼籲有心人士不應持續居中，操作非綠陣營的敵對與分裂，製造親痛仇快的局面。
 

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