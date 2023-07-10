郭台銘怒了！郭辦澄清：絕無承諾列不分區立委　批黃健庭抹黑捏造

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃健庭指出，此事後來不止一次討論，甚至談到排名的順位，郭台銘還說不用將其排第一名，放後面一點有催票效果。黃健庭強調，他說的絕對是實話，plan B是個備案。
然而，針對黃健庭的說法，郭台銘辦公室則發聲明反擊，3月12日的會面是黃健庭主動傳訊息給郭台銘，並稱想約見面，絕非黃健庭所說「郭董約我吃飯」。其次，當天晚餐，雙方絕對沒有在檯面下，達成任何私相受授的協議。郭身邊所有朋友，也都未曾聽說提及考慮進立法院。
郭辦指出，如今從黃健庭的言論看來，國民黨主席朱立倫當初是否將中常會給予的授權，當做一張空白支票？令外界在提名過程中產生了是否黑箱的聯想？沒有任何公平、公正、公開的遊戲規則，因而使社會大眾無法於事後對國民黨當時的提名機制進行檢驗。
郭辦表示，郭台銘始終情義相挺、真心付出，完全對國民黨高層秉持信任，「不能理解為何今日黃健庭要從中加以挖掘、扭曲、抹黑、捏造等政治操作，成為打擊友軍的武器」，郭感到深感心痛，在台灣選民政治智慧與判斷力高漲的現在，仍用這種老式政治思維，企圖以自說自話爭取選民的認同，不僅是看不起台灣選民的智慧，也是對國民黨的二度傷害。
郭辦也提到，國民黨提名總統參選人後，郭台銘仍舊十分關心中華民國與國民黨的未來，呼籲有心人士不應持續居中，操作非綠陣營的敵對與分裂，製造親痛仇快的局面。