遭控告綁標圖利廠商　高虹安：這麼怕大聯盟專家來看球場嗎？

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高虹安表示，4月中和4月底的時候，中華棒協還有體檢會的許多包含土木工程運動專業，還有法制的委員，也都建議可以請到去年12月14號來臺的美國職棒大聯盟BrightView公司，類似像Murray Cook這樣的場務專家，來協助市府改善球場。
針對民進黨議員的提告，高虹安表示，還不知道他們具體內容到底是什麼，但是如果還沒有這個標案之前，在去年，12月14號，Murray Cook來臺灣的時候，當時的前市府，其實跟美國職棒大聯盟及BrightView公司也沒有任何的合約存在，也沒有任何的標案，當時前市府也同意讓BrightView公司指定悍創來進行挖土的工作，也進行了土壤的送檢。高虹安表示，這些民進黨的市議員現在一直執著這個挖土的流程，回嗆綠營用這種政治操作來攻擊她，是非常奇怪且雙標的狀況。。
高虹安強調，176萬請美國職棒大聯盟的場務專家，親自來到新竹的棒球場進行這些土壤的檢測排水工程改善的諮詢，更重要的是在設計書圖上如何修改，才能讓棒球場成為一個可以舉辦國際賽事，有可能比較合格的球場。高虹安指出，在全世界、全球應該沒有人會質疑在棒球職業運動產業的專業度吧，所以這個176萬是不是真的有圖利空間，這真的大家可以思考一下。
高虹安最後表示，最可笑的是，昨天竟然還有一些不知道是民進黨的側翼還是網軍，在質疑說即將要來到臺灣的BrightView的總經理，他的職位是謊報，高虹安表示這真的太誇張了，美國職棒大聯盟指定的場務專家BrightView公司，怎麼可能去做假這種資訊，而且Chad Olsen他確實也是總經理，這是絕對沒有錯誤的事情，所以這些謠言跟都希望能夠適可而止。高虹安最後反嗆綠營，「難道說禮拜三美國大聯盟的場務專家來新竹幫我們看球場，民進黨你們就這麼怕嗎，你們就這麼擔心嗎，一定要製造出這麼多無謂的事端嗎？」