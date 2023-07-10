林玟誼曾為父母買古蹟店面！曝「生命倒數計畫」：安排全家人旅行
華視、公視台語台共同出品的《欺妻49天》上周迎來感動大結局，劇情藉由生死議題傳達「死亡並不可怕，被遺忘才是真正的死亡」。提及如果能預知到自己生命的最後一天，會如何安排生活時？林玟誼因為工作關係遲遲無法完成帶父母出遊的願望，所以會先安排一場全家人的旅行，並提醒：「如果生命到達盡頭，不需要顧慮太多工作上的事，想做就去做吧！」孝順的林玟誼家裡開中藥行，曾為了父母買下迪化街1棟古蹟，讓家人再不用煩惱租金的問題。
記者羅凌筠/綜合報導
劇情結局裡，萱萱（林玟誼飾）、震廷（莊岳飾）正式向張佑（藍葦華飾）告別迎接新人生，張佑也放下執念為來世準備。演完《欺妻49天》後林玟誼認為「生死是每個人的必經之路，重要的是活著的人要如何面對心愛的人離去」，對她而言親人朋友的離去並不是真正的離開，因為對方會永遠活在她的心中，林玟誼也會將回憶好好收藏起來。
對於會不會害怕被遺忘？林玟誼豁達表示不會害怕被遺忘，笑說：「如果哪天真的走了，我也不知道、感覺不到這些事啦。」身為演員的林玟誼認為自己很幸運，有拍攝過許多作品，「有天我離開之後還能有這些影像，讓想念我的人懷念」，她希望藉由不同角色讓大家記住林玟誼這個演員。重視家庭又愛家的藍葦華自信回應不怕被遺忘，因為他深信「家人絕對不會遺忘彼此」。
藍葦華也提到，人生願望清單只會越列越悲傷，所以從未想過要列清單，「每天收工回家能看見最愛的家人、身邊的親友快樂健康，並踏實過生活才是最重要的」。這次演出因意外離開，來不及好好與愛人道別的角色，藍葦華呼籲「人要活在當下，珍惜每一天」，要好好把握能跟親朋好友相處、表達愛的時間。