瓦城泰統6月業績成長近5成　端午連假助攻達4.55億元

隨暑期到來，國內旅遊與國際觀光客將持續為臺灣餐飲業帶來人潮，集團旗下既有品牌推出夏季限定新品，展店方面則以瓦城、時時香為主力，持續拓點增加門店規模密度；另人氣美式餐廳樂子the Diner，於今年初獲集團入主投資後，除導入高效後勤服務與經營管理機制，更憑藉集團既有深厚百貨商場網絡與市場資源加强發展，第一站將首度進駐中台灣指標百貨，齊力搶攻商機。未來樂子the Diner也將在集團支持下，持續深入擴大全台市場版圖，成為集團業績增長的生力軍。
展望後市，瓦城表示，迎接暑期旅遊聚餐熱潮，將為餐飲業創造潛在成長機會，集團主題餐廳順勢推出夏季限定新品如《大嘴芒果冰》、《芒果椰香紫米露》、《芒果椰香雪露》、《醇郁芒果汁》等；此外大心同樣推出《mini芒果霜淇淋》，自7月11日起於大心全台門市點用主食乙份即免費贈送乙支，齊力搶攻暑假商機。
佈局方面，集團自Q2起加速拓點，以泰式料理旗艦瓦城、跨菜系中式料理時時香為主力。今年6月至8月的3個月期間，集團共計開出6間店，包括瓦城於豐原太平洋及新店裕隆城的2間門店，時時香於宜蘭新月、華泰名品城及新店裕隆城的3間門店，以及樂子the Diner的台中三越店，陸續全新開幕。除了持續深耕東方餐飲料理版圖，也同步拓展正統道地的美式風味，創造集團多元寬廣的發展空間。
我是廣告 請繼續往下閱讀
失活ㄐ
ㄒ