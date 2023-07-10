朱立倫率團替慶生 馬英九：兩岸多交流就可以促進和平
國民黨主席朱立倫今（10日）於臉書發文，祝賀前總統馬英九生日快樂，還帶著帶領國民黨發言人、青年團至馬英九基金會拜會馬英九，暢談兩岸青年交流經驗。馬英九表示，他今年4月赴中國祭祖時最大的收穫，即是再次開啟兩岸青年學子的文化交流，只要兩岸多交流就可以促進和平，
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朱立倫上午帶著國民黨發言人楊智伃與3位青年團成員陳羿妏、林玧希、蔣欣怡至馬英九基金會共同替馬英九祝賀生日、唱生日快樂歌，也針對兩岸青年交流活動經驗做分享。馬英九強調，只要兩岸多交流就可以促進和平，兩岸年輕人的互動是「渾然天成、欲罷不能。」
朱立倫表示，希望國民黨的青年世代可以跟對岸多交流，同時期待在未來重新恢復中國的學生來台就讀跟短期交換，希望有更多的大陸青年學子來台，也繼續跟國民黨的青年團做交流。
楊智伃也表示，現今資訊科技發達，兩岸青年早已藉由社群媒體在影視、音樂等方面享有共同娛樂與文化語言，相信在疫情後能有更多的實體互動，也藉由兩岸青年的交流，為兩岸和平種下希望與善意的種子。
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