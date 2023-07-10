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暑假高溫商機、年輕客出籠　夏天卡利HIGH業績估年增8%

▲百貨成為避暑勝地，再加上年輕人放暑假，看展覽、聚餐需求多，也進一步帶動業績成長，業者趁勢推出「夏天卡利HIGH」，樂觀估檔期業績年增8%。（圖／記者許家禎攝，2023.7.10）
▲百貨成為避暑勝地，再加上年輕人放暑假，看展覽、聚餐需求多，也進一步帶動業績成長，業者趁勢推出「夏天卡利HIGH」，樂觀估檔期業績年增8%。（圖／記者許家禎攝，2023.7.10）

記者許家禎／台北報導

暑假到來迎商機！百貨業者趁勢號召超過6千家品牌夥伴，攜手國內11大指定銀行推出「卡利HIGH」，檔期自7月13日登場至8月17日。值得一提的是，近日連續高溫，百貨成為避暑勝地，再加上年輕人放暑假，看展覽、聚餐需求多，也進一步帶動業績成長。其中，今年1到6月餐飲業績大增4成，看好消費力延續，樂觀預估這次檔期業績上看93億元，年增8%。

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連續幾天高溫示警，百貨公司成為避暑聖地，再加上暑假到來，年輕人出籠，新光三越指出，來客數較前一周成長1成，且為抓緊暑假主力年輕族群，推出新會員免費贈100點並可兌換瓦城、春水堂、Cold Stone、Godiva等超值冰品，像是可兌換原價約180元的春水堂珍奶、Cold Stone各口味冰淇淋也是120到150元不等，甚至最高可兌換到200元的口味，反映十分熱烈，也進一步拉抬年輕會員人數。

業者指出，暑假到來，很明顯年輕客人變多，大家到信義新天地買東西、吃東西，看展覽等活動，帶動各業種業績很明顯。再看看今年1到6月各業種包括男女服飾、化妝品成長都有雙位數，其中餐飲表現更是驚人，業績年增42%，主要是疫後社交活動變多，聚餐需求提升，且疫情之後，餐廳汰舊換新，年輕人也會想要嘗鮮。

另外，暑假年輕人看展持續帶動百貨業績，業者也規劃全台超過百場的特別活動，包括聯手黑青藝術家陳普打造《LUMINOUS FOREST夜光森林空間展》、插畫界年度指標盛事《波隆那世界插畫大獎展》、即將全台巡迴登場的《2023新光三越夏日藝術季》，另外還有大小朋友喜愛的史努比、Baby Shark、數碼寶貝、麵包超人、名偵探柯南、救援小英雄波力、霹靂布袋戲等超人氣IP特展、快閃店，希望將人潮轉進錢潮。

看好這波消費力延續，新光三越夏天推出「夏天卡利HIGH」攜手國內11大指定銀行，搭配skm pay與會員點數skm points，號稱推出超高%數回饋。而skm points也帶來許多好康回饋，扣100點起兌換民生用品、美食餐飲、家電用品以及今夏首度登場skmpark鈴鹿賽道樂園暢遊券、劍湖山樂園優惠券等，APP點數專區萬件夯品週週上架。

由於檔期登場期間剛好遇上父親節，因此也提供父親節購物參考的5大男人興趣指南，另外還有換季妝容4大美妝趨勢夯品、節能又抗漲的涼夏家電、犒賞自己必買的時尚單品等。業者看好今年以來消費力旺，樂觀預估此次檔期業績上看93億元，較前一年檔期業績成長8%。

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