集集鎮公所暑假3場「童樂會」 帶領親子體驗集集之美
學生放暑假，南投縣集集鎮公所為提供親子歡樂假期，在七、八月暑假期間，一連舉辦3梯次「集集童樂會」。首場於8日在集集親子沙坑遊戲區登場，親子們大小牽小手，一起暢玩火車彩繪、手環及山蕉果醋DIY，從中認識集集之美，進而拉近親子關係，也歡迎各地遊客報名參加，帶動集集觀光熱潮。
記者金武鳯/綜合報導
集集鎮是個美麗純樸小鎮，擁有百年歷史的集集火車站，是外地遊客造訪集集熱點。據集集鎮公所表示，受到疫情影響，很多活動都取消。今年疫情趨緩，鎮公所決定在暑假舉辦的暑期活動，就以集集火車站為主題，並結合在地產物與習俗，讓親子遊客透過活動，了解集集鎮的風土人情。
「集集童樂會」活動，分別於7月8日(六)、7月29日(六)、8月19日(六)分三梯次登場，每場時間是下午1點起至5點在集集親子沙坑遊戲區舉辦，活動內容包括親子體驗DIY、互動表演節目與集集鐵道市集等，希望透過活潑、有趣、多元及互動之原創體驗設計，邀請親子共同參與。
「歡迎親子利用暑假到集集玩耍放電！」集集鎮公所表示，親子同樂作伙來𨑨迌，不但能拉近親子關係，也能帶動集集觀光旅遊人潮，並藉此活動宣導水資源的重要性，讓民眾建立珍惜水資源、愛護水資源的觀念。
集集鎮公所表示，首場於7月8日登場的「集集童樂會」，吸引很多親子結伴參加，當天晴空萬里，特別加碼集集水樂園活動消暑，此外也規劃集集鎮政風室辦理的反貪反賄廉政宣導及水資源闖關拿好禮活動，歡樂有趣又多元的互動體驗活動，讓親子們歡渡一個快樂周末。